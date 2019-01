Pippidi, articole negative plătite. Chirieac: Am fost șocat. Acuzațe gravă Declarații Alina Mungiu-Pippidi "Serviciile secrete platesc articole in strainatate din greu cum si unii corupti din Romania au platit articole in presa straina. Presa straina e mult mai de vanzare decat am crezut noi. Am vazut titluri in ziare in care nu mi-as fi imaginat niciodata, Times de exemplu, Daily Telegraph. Mai ales articole care sunt editoriale, multe dintre ele nici nu sunt scrise de oameni din redactie, sunt scrie de oameni din afara. Multe sunt scrise de oameni care nu scriu permament, care vand articole pentru ca foarte putine redactii au corespondenti permanenti la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a sustinut, in contextul avalansei de articole negative in presa straina la adresa Romaniei, ca serviciile secrete platesc din greu pentru articole in strainatate, precum acest lucru a fost facut si de unii corupti."Serviciile secrete platesc articole in strainatate…

- Tudorel Toader a transmis pe pagina personala de Facebook: „Asteptam sa vedem ce ne va spune presedinta ICCJ despre suspendarea executarii pedepselor pentru Udrea, Bica, Sova....etc...etc, suspendare dispusa de catre instantele de judecata in urma deciziei CCR privind nelegalitatea constituirii completelor…

- Vorbim despre o nota informativa trimisa de la Bucuresti presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in data de 4 decembrie. Titlul notei informative, redactata de Angela Cristea, din raportul prezentat, este "Talentatul domn Dragnea". In exclusivitate pentru DC News, europarlamentarul…

- Antena 3 a prezentat, marti seara, un raport informativ care ar fi fost realizat de șeful Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, subiectul documentului fiind Liviu Dragnea.Titlul notei este "Talentatul domn Dragnea", despre care oficialul noteaza ca are o poziție puternica…

- Hotelurile din București trec la acest moment prin cele mai drastice controale din ultimii zece ani. Inspectori Atifrauda și cei responsabili cu regulile sanitar-veterinare, normele de securitate și combaterea muncii la "negru" controleaza Marriott, Radisson, InterContinental, Sheraton, Hilton, Continental,…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat atacuri dure la adresa premierului și PSD, precizand ca va lua o hotarare dupa decizia CCR, dar și ca era dispus la discuții pe aceasta tema, dar cel care o „dirijeaza" pe Dancila „s-a grabit". De asemenea, Iohannis a declarat ca premierul nu l-a sunat, iar PSD…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA SCANDALUL "MEIN KAMPF" FATA DE SOLUTIA PROCURORULUI GENERAL IN CAZUL EDITARII "OPEREI" LUI HITLER Sl AL RECRUDESCENTEI UNOR MISCARI FASCISTE. PRESEDINTELE A EVALUAT POLITIC CEEA CE PROCURORUL GENERAL A ABORDAT JURIDIC!…

- "Au o mare importanța aceste alegeri pentru Romania fiindca situația in America este oarecum similara cu cea din Romania. Donald Trump a caștigat alegerile, dar statul subteran american, și el virusat de foarte mulți ani, l-a tot impiedicat sa iși exercite mandatul. Donald Trump, fiind un om foarte…