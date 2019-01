Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in pragul unei epidemii de gripa in prezent, a sustinut, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, adaugand ca numarul cazurilor de gripa a depasit, saptamana trecuta, numarul cazurilor estimate si a fost declarata saptamana...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, pentru MEDIAFAX, ca suntem in pragul unei epidemii de gripa, precizand ca saptamana trecuta, cazurile de imbolnaviri a depasit numarul estimat.

- In prima saptamana a acestui an, morbiditatea prin infectii respiratorii acute in saptamana a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, dar s a incadrat in intervalul asteptat, conform unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- "Ce s-a intamplat la maternitatea Giulesti este un exemplu de neaplicare, sau de delasare. Pentru ca, acolo este foarte clar (...) este factorul uman care nu a respectat protocolul. Protocoalele sunt facute dupa reguli europene, sunt preluate, nu putem spune ca nu avem protocoale conforme. (...)…

- Aflata la Bruxelles, la Forumului European de Cancer, ministrul Sanatații, Sorina Pintea a pledat pentru tratament egal pentru toți pacienții europeni. In contextul in care Romania va prelua, la 1 ianuarie 2019, Președinția rotativa a Consiliului Europei, Sorina Pintea, ministrul Sanatații a prezentat…

- Numarul cazurilor de rujeola a scazut, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca Romania nu se mai afla pe primul loc din Europa la acest capitol. Pe de alta parte, a crescut rata vaccinarii, chiar daca insa sunt probleme privind aprovizionarea cu vaccinuri.“Incidența…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a semnat astazi Ordinul de ministru care stabileste structura viitorului Spital Regional din Brașov. „Practic astazi am semnat inființarea spitalului regional din Brașov. Am stabilit numarul de paturi printr- o analiza atenta si cu incadrare in planul național de…

- "In acel moment (al incendiului de la Colectiv - n.r.) cred ca Romania ar fi trebuit sa recunoasca faptul ca nu poate trata un numar atat de mare de pacienti cu arsuri, nicio tara din lume nu poate trata in acelasi timp un numar atat de mare de pacienti. (...) Nu am urmarit ce a spus ministrul Banicioiu…