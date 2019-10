Pintea spune ca spitalele regionale vor fi terminate in perioada 2024-2027: Corina Cretu stie care e situatia

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu trage un semnal de alarma de la Bruxelles: romanii mai au de asteptat inca opt ani pentru a vedea gata spitalele regionale de la Iasi, Cluj si Craiova promise de Guvern pentru 2020. Ministrul Sorina Pintea s-a declarat surprinsa de aceste afirmatii si a spus ca programul…

- ”Au trecut cinci ani de la semnarea Programului Operațional Regional in vederea construirii a trei spitale regionale: la Iași, Cluj și Craiova. Am sperat sa le inauguram pana la incheierea mandatului meu de Comisar European, fiind - pentru mine - o prioritate in toate discuțiile pe care le-am avut…

- Comisia Europeana, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participa in mod activ la pregatirea proiectarii si constructiei in Romania a trei spitale regionale de urgenta, la Iasi, Cluj si Craiova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, conform agerpres.ro. Din 2017,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a spus joi, la Mioveni, ca in șapte ani vom avea spitalele regionale. Pana acum au fost terminate trei studii de fezabilitate, iar la Iași a inceput și procedura de licitație, anunța Mediafax.Sorina Pintea a fost intrebata al Mioveni despre spitalele regionale…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat ca a semnat acorduri de servicii de asistenta tehnica, pentru implementarea proiectelor (ASATIP), in valoare de 20 milioane euro cu Ministerul Sanatatii (MS), pentru asistenta tehnica in vederea construirii a trei spitale regionale de urgenta in Iasi,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si Andrew McDowell, vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, au semnat, luni, la sediul Guvernului, Acordul de servicii de asistenta tehnica (PASSA), se arata intr-un comunicat de presa transmis de MS. Acesta stabileste termenii in care Banca Europeana de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, au semnat luni, intr-o ceremonie la Palatul Victoria, Acordul de servicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor. Potrivit ministrului Sorina Pintea, acest acord stabileste termenii…

