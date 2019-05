Pintea spune că declaraţia făcută de Rădulescu despre medici nu reprezintă PSD Potrivit ministrului, majorarea salariilor a fost un act meritat, nicidecum parte a unei campanii electorale. 'A fost o declaratie hazardata. Nu asta reprezinta PSD, in niciun caz. Majorarea salariilor medicilor a fost un act meritat de tagma medicala, de redare a demnitatii, si nicidecum parte a unei campanii electorale. As vrea sa separam foarte clar aceste lucruri. Am incercat in cursul mandatului meu si voi face in continuare acest lucru sa nu tinem cont de politica in sanatate, sa nu politizam sanatatea. Sanatatea nu are culoare politica Asemenea afirmatii sunt hazardate, nu sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

