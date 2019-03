Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, la Iasi, ca pe numele societatii din Bucuresti in care functiona un salon de infrumusetare in care se fac interventii estetice ilegale va fi facuta...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, depune plangere penala impotriva reprezentanților unui mall din Capitala unde funcționeaza un salon in care se fac diverse intervenții estetice. Ea susține ca, deși a fost inchis de Directia de Sanatate Publica, cabinetul face in continuare ...

- Sorina Pintea a anunțat ca va depune o plangere penala impotriva clinicii de infrumusețare care continua sa funcționeze intr-un mall din Capitala, deși a fost inchis din luna septembrie 2018 prin decizia Direcției de Sanatate Publica. Acolo aveau loc intervenții medicale, botoxare ori injecții cu acid…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, referitor la cazul italianului care a operat in clinici private deși avea doar 8 clase, ca existau sesizari in ceea ce-l privește din noiembrie și ca acum sunt verificate toate parafele eliberate de Direcția de Sanatate Publica in 2018."Instituțiile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca nu a difuzat informatii false in legatura cu apa potabila din Capitala, scrie Agerpres. Precizarile acesteia au venit in urma declaratiei viceprimarului Capitalei Aurelian Badulescu, care a anuntat ca va depune o ...

- O femeie in varsta de 51 de ani din judetul Prahova a murit, vineri, din cauza gripei, astfel numarul deceselor inregistrate la nivel national ajungand la 39. Tot vineri, alte patru persoane și-au pierdut viața dupa ce au contractat virusul gripal. Femeia era confirmata cu virus gripal tip A, subtip…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti seara, ca numarul infectiilor respiratorii a crescut foarte mult in ultima perioada, fiind in pragul unei epidemii de gripa. Pintea a precizat ca niciuna dintre cele 28 de persoane care au murit din cauza virusului gripal nu a fost vaccinata si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca in cazul copilului din Valcea care a ajuns in stare foarte grava la un spital din Bucuresti nu s au respectat intocmai protocoalele de transfer si procedurile, adaugand ca a fost declansata o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, informeaza Agerpres.ro.…