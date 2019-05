Pintea, replică pentru Iohannis. Mail citit în direct, la Antena 3 "Declaratia a fost scoasa din context si folosita in scop politic. Am constatat cu surprindere ca si presedintele Iohannis a facut un comentariu la aceasta declaratie, neincercand sa vada exact cum am spus-o si de ce am spus-o. Eu as fi vrut sa ii dau o replica, intr-un fel, dar am sa-i dau un altfel de replica. Am sa-mi permit sa citesc un e-mail, sper sa nu se supere cel care mi l-a adresat. In urma cu cateva luni, am fost intrebata cum as putea salva o viata. Am ramas surprinsa pentru ca cel care ma intreba - era vorba despre sotia dansului - nu stia ca Ministerul Sanatatii a modificat ordinul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

