Pintea, "popor de infractori". PMP cere demisia ministrului PMP solicita demisia ministrului Sanatatii "pentru afrontul adus romanilor si pentru incompetenta dovedita", se arata intr-un comunicat transmis de catre PMP. "O persoana care afirma ca suntem un popor de infractori, care are o asemenea imagine despre propriii cetateni, nu are ce sa caute in Guvernul Romaniei", transmite PMP. "Este o sfidare incredibila a unui ministru care nu a facut nimic de cand este in functie, stiind doar sa se vaicareasca la tot pasul de neajunsurile din spitale, de parca nu ar fi sarcina ei sa se asigure ca este curatenie in unitatile sanitare din Romania", a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

