- "Cu cateva zile inainte de comemorarea incendiului din clubul Colectiv, oamenii pe care tragedia din 30.10.2015 i-a trimis intr-un con de umbra se straduiesc sa se intoarca pe scena politica. Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii care ii mintea pe romani, in urma cu trei ani, ca Romania are tot ce-i…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a subliniat vineri ca ideea referitoare la o posibila iesire din UE a Romaniei este o tema falsa, avand in vedere, printre altele, ca tara noastra este un beneficiar net al apartenentei la UE. " Contextul european ne arata ca una din…

- Teodorovici a anuntat, miercuri seara, la Digi 24, ca se lucreaza deja la constructia bugetului pentru 2019, urmand a fi un buget cu mare accent pe zona sociala, insa, ”la fel de importanta sa fie si zona economica”, conform news.ro. In acest context, ministrul a vorbit despre Pilonul II de pensii.…

- Executivul ar putea discuta saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, o hotarare privind dotarea, gratuit, a copiilor bolnavi de diabet cu un aparat de monitorizare si un dispozitiv de injectare a insulinei, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ‘Am avut o discutie…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații s-a intalnit in aceasta dimineața cu omologul austriac Beate Hartinger - Klein. Cei doi oficiali au discutat despre procesul de preluare a președinției Consiliului Europei de catre Romania de la Austria, dar și despre o viitoare colaborare intre cele doua țari in…

- "In sase luni de cand am preluat portofoliul Sanatatii am reusit deblocarea situatiei privind constructia spitalelor, astfel incat pe 13 iulie, la Iasi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului in cursul lunii august, iar cererea de finantare va fi depusa in…

- Peste 500 de arii protejate vor ramane fara custozi Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. Peste 500 de arii protejate vor ramâne fara custozi dupa decizia guvernului ca acestea sa fie administrate de Agentia Nationala de Arii Naturale Protejate, sustin organizatiile neguvernamentale. Reprezentantii…