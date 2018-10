Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a publicat pe pagina sa de Facebook ca a transmis in sistemul informatic MySMIS cererea de finantare pentru un proiect care are valoarea totala de aproximativ 227 milioane euro. Va redam mai jos, textual, informatia. Sorina Pintea: “Ministerul Sanatatii a transmis…

- Documentul a fost semnat astazi de catre miniștrii sanatații din cele doua țari, urmand a se inființa un comitet mixt romano-turc ce va stabilii prioritațile de cooperare. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, face parte din delegația care o insoțește pe premierul Viorica Dancila in vizita pe care aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca este o nevoie continua de educare, informare si preventie in domeniul oncologic avand in vedere ca una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume ramane cancerul, informeaza AGERPRES . “Cancerul ramane una dintre principalele cauze de deces din…

- 57.000 de romani inregistrați in Registrul Donatorilor de Celule Stem sunt pregatiți sa acorde o șansa la viața semenilor lor, a transmis Ministerul Sanatatii, dupa initierea unei campanii de inscriere online in Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoetice. De acasa Ministrul Sanatatii,…

- Ministerul Sanatatii anunta lansarea campaniei de inscriere online in Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, la care poate participa orice persoana sanatoasa, cu varsta intre 18 si 45 de ani. Pana in prezent, 57.000 de romani s-au inscris in acest registru, infiintat in 2013, iar 187…

- In utlimele zile, pe strada, in cutii poștale sau in mijloacele de transport in comun, au fost distribuite mai multe pliante pe care apar mesaje impotriva vaccinarii ROR (rujeola, oreion, rubeola). Sunt prezentare, totodata, riscurile imunizarii, pe motiv ca produsele conțin substanțe toxice și ca au…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a prezentat, miercuri bilanțul celor șase luni de mandat in care au fost realizari, sunt proiecte in derulare , dar și neampliniri. Ministrul a spus ca regreta ca nu a reușit reorganizarea Agenției Naționale de Transplant, ca nu se știe inca numarul bolnavilor care…

- "Pe transparenta decizionala, la Ministerul Sanatatii exista un act normativ pe care il vom promova probabil peste doua saptamani, un comitet interministerial pentru combaterea infectiilor asociate actului medical, pentru ca este o problema foarte grava, o problema de care suntem cu totii responsabili.…