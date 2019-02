Pintea, dezvaluire despre functionara care a dat codul de parafa: “din mila”

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca escrocul italian cu opt clase, care a ajuns sa opereze in Romania, a obtinut codul de parafa pentru ca functionarei de la Directia de Sanatate Publica i s-a facut mila de el.

- Directia de Sanatate Publica Bucuresti, care a acordat cod de parafa italianului care s-a dat drept chirurg si a ajuns sa faca operatii in sistemul privat romanesc a luat decizia de a-l muta disciplinar pe functionarul care a atribuit parafa italianului. De asemenea, a fost demarata o ancheta interna.

- O situatie greu de imaginat – relatata in presa – a ajuns in atentia opiniei publice din Romania, inclusiv a autoritatilor. Dupa ce s-a aflat, dintr-un cotidian central, ca un presupus fals medic italian ar fi profesat in Romania, ministrul Sanatatii a avut o prima reactie. “Am aflat astazi dimineata…

- Ministrul Sanatații a declarat pentru jurnaliști ca a aflat din presa despre italianul cu opt clase care a convins patru clinici din Romania ca este chirurg plastician și a facut zeci de operații.

- In ziua in care se asteapta un anunt din parta ministrului Sanatatii, in privinta eventualitatii de a fi declarata epidemie de gripa in Romania, aflam ca virusul gripal a mai curmat o viata. O femeie de 39 de ani, din judetul Cluj, este cea de-a 48-a victima a gripei. Pacienta a avut virusul gripal…

- La cateva saptamani de cand la Maternitatea Giulesti nu s-au mai primit pacienti noi, rastimp in care s-au facut operatiuni de curatenie si igienizare si s-au preluat probe pentru a fi analizate, ministrul Sanatatii a anuntat ca pe final de saptamana unitatea medicala din sectorul 6 se va redeschide.…

- 106 probe au fost recoltate, saptamana trecuta, din Maternitatea Giulesti, de catre Direcția de Sanatate Publica București, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca marti va anunta daca internarile in unitatea spitaliceasca raman sistate sau nu.“Rezultatele probelor prelevate…

- Peste 800.000 de persoane sufera de diabet in Romania, iar programul national legat de aceasta afectiune, care a demarat in luna octombrie, va functiona mult mai bine in 2019, a afirmat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a aratat ca se constata o crestere a incidentei acestei boli in randul…