- „In programul de guvernare sunt opt spitale regionale. Trei spitale regionale au studiul de fezabilitate gata pentru ca l-am prezentat, la Iasi, la Cluj si la Craiova. Banii au fost ceruti in 2014. S-au cerut 150 de milioane de euro pentru trei spitale, deci 50 de milioane de euro pentru un spital.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a discutat joi, la Brasov, cu autoritatile locale, despre proiectul Spitalului Regional, prezentandu-le acestora „certificatul de nastere” pentru acest proiect, respectiv Ordinul de ministru prin care a fost decisa structura acestui...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, la Brasov, ca tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt este, la aceasta ora, in drum spre Belgia, parerea ei personala fiind ca Romania nu poate trata in acest moment pacienti cu arsuri mai mari de 50% din suprafata corpului. …

- Ministrul Sanatatii a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Judetean de Ambulanta. Sorina Pintea a spus ca ministerul s a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. "Impreuna cu domnul Raed Arafat am constituit o echipa de control…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca in cel mult 2 zile verificarile demarate dupa decesul lui Ilie Balaci vor fi finalizate. O comisie a plecat, luni, la Craiova, pentru a verifica daca s-au respectat procedurile de intervenție.Ne-am autosesizat in urma suspiciunilor pe care familia…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va dispune controale la spitalul din Dolj, dar va cere și inregistrarile de la 112, in cazul lui Ilie Balaci, ne-au precizat surse guvernamentale.Citește și: Moartea lui Ilie Balaci ridica suspiciuni − Familia acestuia a facut o solicitare de ULTIMA ORA…

- Avem sistemul pe care ni-l permitem, un sistem de asigurari sociale de sanatate. Din pacate, ce ofera sistemul nu este suficient. Mai mult, in plus fata de ce platesc asiguratii, venituri mai vin si din parteneriate cu Banca Mondiala, investitiile in infrastructura, si chiar si asa bucata din PIB alocata…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, miercuri, dupa o intalnire cu autoritatile judetene si locale, ca a fost lansat draftul de studiu de fezabilitate pentru spitalul regional din Craiova, care va avea 821 de paturi, iar cererea de finantare...