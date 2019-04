Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti susține ca Direcția de Sanatate Publica și Liceul Lazar au luat toate masurile medicale și epidemiologice cerute de proceduri in cazuri de contaminare. O eleva cu meningita a liceului a murit, joi dimineața,…

- Medicii au constatat ca elevii din clasa a XII-a, colegi cu fata de 18 ani care a decedat acum puțina vreme la „Matei Balș” , nu erau vaccinați. Vaccinul de meningita nu este in schema obligatorie, este opțional. In aceste condiții, incepand cu aceasta dimineața și continuand cu dupa-amiaza, toți cei…

- Anchetatorii au efectuat ieri percheziții la Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB), vizați fiind funcționarii care l-au ajutat pe falsul medic sa-și obțina codul de parafa. Procurorii care se ocupa de caz au facut primele acuzații oficiale ce ii vizeaza și pe funcționarii care…

- Omul de radio și televiziune Daniel Buzdugan a facut o gluma pe internet plecand de la imensul scandal in care este implicat medicul cu opt clase, italianul Matteo Politi, alias Matthew Mode. Daniel Buzdugan a postat pe contul sau de socializare o fotografie in care apare imbracat in echipament specific…

- Matteo Politi, italianul care a pretins ca este chirurg estetician si a facut zeci de operații la mai multe clinici private din București, este urmarit penal pentru inșelaciune in forma simpla și continuata, dar și pentru exercitarea fara drept a unei profesii. Dupa doua ore de audierii, procurorii…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea spune ca falsul medic Matteo Politi avea, din informatiile sale, care nu sunt sigure, o polita de malpraxis, din februarie 2018. "Am informatii, care nu sunt inca sigure, ca medicul fals avea si o polita de malpraxis, din februarie 2018, care teoretic se elibereaza…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a confirmat existența diagnosticului de meningita in cazul unui baiețel de 9 ani, elev al unei școli din municipiul Suceava.Acesta a fost internat la Spitalul Județean Suceava, in cadrul secției de Boli infecțioase.„Este o forma ușoara de meningita, ...