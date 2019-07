Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii. Sorina Pintea a precizat ca schimbarile propuse vor duce la imbunatatirea activitatii de transfuzie sanguina, prin introducerea unui sistem informatic care sa asigurare…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a medicului de familie – 19 mai 2019, ministrul Sanatații, Sorina Pintea a transmis un mesaj tuturor profesioniștilor din sistemul medical cei care sunt cel mai aproape de noi, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații. „Transmit astazi salutul meu medicilor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Targu Mures, ca desi initial estimarea pentru infiintarea celor patru centre de mari arsi a fost de 17 milioane de euro, s-a ajuns la o valoare de peste 40 de milioane de euro si ca fondurile au fost cuprinse in buget, iar studiile de fezabilitate…

- Mariana Groze Mihut, asistenta coordonatoare in Spitalul Clinic Judetean, Hortenzia Mihaly, asistenta sefa a Clinicii ATI 1 din Spitalul Judetean, Monica Iulia Pop asistenta medicala in CMF, dr. Dorina Sarca, Farmaty Ibolya, asistenta medicala la Spitalul de Boli Cronice din Crasna, Salaj, sunt caștigatoarele…

- "A fost o declaratie scoasa din context si folosita in scop politic. Mi se pare cu atat mai ciudat, cu cat sanatatea nu ar trebui sa fie un subiect de disputa politica. A fost o discutie despre spaga in spitale pe care am avut-o cu studenti, bloggeri, cu organizatii civile. Se discuta despre acest…

- Prezenta la o dezbatere pe tema ”De ce dam șapga”, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut o declarație surprinzatoare: „Cred ca suntem un popor de infractori”. „Am constatat și de-a lungul carierei mele ca, daca nu exista masuri coercitive, nicio problema nu se rezolva. Și nu se refera doar la…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca in acest an vor fi facute investitii masive in unitatile sanitare, astfel incat sa fie create conditiile necesare pentru ca medicii sa poata oferi pacientilor “un act medical de calitate”, investitiile constand in lucrari de constructie, extindere…

- Bugetul de investiții al Ministerului Sanatații in acest an este unul istoric, a spus ministrul Sanatații, Sorina Pintea, joi, intr-o conferința de presa. Cifrele anunțate sunt de 1,1 miliarde de lei, comparativ cu cele 193 de milioane de lei, cat a avut alocate ministerul anul trecut.Ministrul ...