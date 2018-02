Pintea: Am fost chemată imperativ la o reuniune a miniştrilor din sud-estul Europei privind vaccinarea "Avem nevoie urgenta de aceasta lege pentru a putea face lucrurile asa cum trebuie. Ieri am fost chemata imperativ la o reuniune a ministrilor din tarile din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am inteles de ce. Primisem invitatia pe minister in primele doua zile de mandat. Am declinat, am rugat un secretar de stat sa imi tina locul, dar in final cei de la OMS au insistat sa merg si abia ieri am inteles de ce. Pentru ca este o reala ingrijorare la nivelul OMS fata de ce se intampla in Romania si pentru ca au apreciat luarile mele de pozitie foarte ferme privind pro-vaccinarea. Acolo m-am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

