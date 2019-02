Pink a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Pink a fost recompensata, pentru intreaga sa cariera, cu o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. La ceremonie a fost insoțita de soțul ei, Carey Hart, și de cei doi copii ai cuplului. „Este ireal. A fost o calatorie in ultimul timp gandindu-ma la aceasta cariera pe care cumva am reușit sa o am. Am semnat primul contract cu o casa de discuri in urma cu 23 de ani”, a afirmat cantareața in discursul sau de acceptare. Pink alaturi de soțul ei și cei doi copii De asemenea, ea a vorbit despre obstacolele peste care a trecut in cariera sa, inclusiv despre decizia de a pleca dintr-o trupa de fete care…