Ping-pong cu dosarul unei tragedii rutiere petrecute in Mamaia. A fost sesizata Curtea de Apel Constanta (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a desfiintat recent o decizie a Tribunalului Constanta si a trimis spre rejudecare dosarul 7923 118 2017, avand ca obiect suspendare executare act administrativ. Plangerea a fost inregistrata anul trecut de Mihai Petre, consilierul personal al primarului Decebal Fagadau. Acesta…

- Curtea de Apel Constanta a acordat un nou termen in apelul dosarului in care un medic ginecolog a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Constanta, la pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare, pentru ucidere din culpa, victima fiind o copila de 15 ani. Oricare va fi decizia Curtii de…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au decis inlocuirea masurii preventive a arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar, pe o durata de 60 de zile, fata de un tanar de 26 de ani, din Cernavoda, suspectat ca a accidentat mortal o femeie care traversa pe o trecere de pietoni din statiunea Mamaia.…

- Dosarul accidentului rutier din data de 6 iunie 2014, inregistrat pe raza municipiului Constanta, eveniment in urma caruia doi copii au murit, a primit un nou termen de judecata. Curtea de Apel Constanta, instanta pe rolul careia se afla cauza, a decis ca noul termen al procesului sa aiba loc pe data…

- Curtea de Apel Constanta a dispus punerea in libertate a unui tanar de 26 de ani, din Cernavoda, suspectat ca a accidentat mortal o femeie care traversa pe o trecere de pietoni din statiunea Mamaia. Recent, Judecatoria Constanta a decis schimbarea incadrarii juridice in cauza din infractiunea de ucidere…

- Curtea de Apel Constanta a decis punerea in libertate a unui tanar de 26 de ani, din Cernavoda, suspectat ca a accidentat mortal o femeie care traversa pe o trecere de pietoni din statiunea Mamaia. Decizia este definitiva. "Inlocuieste masura arestarii preventive hellip; cu masura arestului la domiciliu…

- Decizie de ultim moment intr un dosar penal privind judecata unui tanar, de 26 de ani, din Cernavoda, suspectat ca a accidentat mortal o femeie care traversa pe o trecere de pietoni din statiunea Mamaia. Instanta a decis schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de ucidere din culpa in infractiunea…

- Procurorul Adina Florea este propunerea minstrului Tudorel Toader, pentru functia de sef al DNA, a anuntat, joi, Ministerul Justitiei. Adina Florea vine de la Parchetul Curtii de Apel Constanta. „In urma desfasurarii procedurii de selectie care a avut loc in perioada 6 august - 4 septembrie…