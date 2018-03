Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declaratie politica sustinuta in Parlamentul Romaniei, deputatul iesean Silviu Macovei a profitat de celebrarea centenarului unirii Basarabiei cu Romania si a cerut pentru Iasi readucerea statutului simbolic de capitala a Moldovei. Deputatul PSD argumenteaza aceasta cerere prin aceea ca „tara…

- Procurorii au luat masura sechestrului asigurator in cazul omului de afaceri Viorel Lazar, din Arad, acuzat de o evaziune de peste 36 de milioane de lei ce ar fi fost comisa prin intermediul a doua firme de procesare a carnii pe care le administreaza. In proces s-a constituit ca parte civila ANAF,…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, impreuna inspectorii vamali, au prins la control, in noaptea de luni spre marti, un tanar din Republica Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, in pantofi, un plic de plastic cu cinci grame de hasis. Pavel R., in varsta de 29 de ani,…

- Compania de audit si consultanta PwC Romania recruteaza 150 de juniori pentru departamentele de audit si taxe din cadrul birourilor sale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau, procesul fiind destinat atat studentilor si tinerilor absolventi, cat si celor cu 1-2 ani de experienta.…

- Un traficant de stupefiante cautat in toata Europa și amicul sau au incercat, in miez de noapte, sa intre din Republica Moldova in Romania traversand Prutul pe o camera de tractor. Prima parte a planului fugarilor a reușit, insa cand au ”debarcat” pe pamant romanesc au fost prinși de polițiștii de frontiera…

- Prima firma ieseana din Top 1.000 cele mai mari firme este fabrica americana de pompe si injectoare pentru motoare diesel din Miroslava, Delphi Diesel, care are o cifra de afaceri de aproximativ 2 miliarde de lei si un profit net de 178,7 milioane de lei. Aceasta se intinde pe 16 hectare, investitia…

- Vineri 23 martie 2018, ora 16, in Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Matematica organizeaza, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi, editia a 2-a a MathGala - Festivitate de premiere…

- Icon Jiu-Jitsu Team Romania organizeaza, in data de 31 martie, la Liceul cu program sportiv Braila, Cupa Danubius la Jiu-Jitsu Brazilian, competitie de traditie, aflata la editia a VI-a . Competitia se va desfasura cu Gi (kimono), regulamentul fiind cel al forului international de profil. La competitie…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova a fost implicat intr-un accident la Iași, Romania. Acesta a lovit un pieton ce trecea regulamentar strada. In urma traumatismelor, victima a fost transportata de urgența la spital.

- Accidentul a avut loc luni, pe o trecere de pe soseaua Moara de Foc. "Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca un tanar in varsta de 18 ani, din Republica Moldova, ar fi condus un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara si o remorca pe soseaua Moara de Foc, din municipiul Iasi, iar…

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate astazi, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Luna martie marcheaza debutul unui nou sezon de targuri Cariere in Alb, primul eveniment fiind Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Iași. Sambata, 17 Martie, Casa de Cultura a Studenților din Iași iși deschide porțile cu noi oferte de joburi pentru candidații dornici sa profeseze in cele mai…

- Chiar daca vioara si acordeonul sunt cel mai des asociate cu muzica populara, cu „PRIMUS Duo” ele devin instrumentele subtilitatii si perfectiunii clasice. Violonistul portughez David Filipe si acordeonistul din Republica Moldova – Pavel Efremov au fondat “PRIMUS Duo” la inceputul anului 2017, optand…

- Adoptarea declaratiei de Unire cu Romania vine dupa ce, anterior, seful statului a criticat dur initiativa. In opinia lui Igor Dodon, aceste acțiuni atenteaza la suveranitatea, independența și integritatea teritoriala a Republici Moldova. ”Condamn in cel mai categoric mod actiunile unor reprezentanti…

- Peste 200 de reprezentanti ai autoritatilor locale din Republica Moldova si Romania s-au intalnit sambata la Iasi. Ei solicita celor doua parlamente sa emita o declaratie comuna privind unirea celor doua state.

- „Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (…) Ele…

- Ei vor forma si o Liga a Alesilor Locali Unionisti. Din aceasta Liga, fac parte, deocamdata, primarii din 100 localitati din Republica Moldova care si-au exprimat in scris dorinta de unire a Basarabiei cu Romania. Din Romania, s-au inscris primarii din doua orase, al Iasului si al unei localitati din…

- Poate fi numit un moment istoric deoarece actiunea unionistilor a luat amploare. Asadar primarii celor peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie.

- Alesii locali din cele peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie, cu autoritatile locale din dreapta Prutului.

- Iasul continua sa fie liderul regiunii in ceea ce priveste fondurile europene atrase de beneficiarii Programului Operational Regional (POR). La nivelul judetului au fost incheiate 40 de proiecte europene in cadrul acestui program european de finantare, in valoare de 593,5 milioane lei. Aceasta suma…

- O luna norocoasa in care toti moldovenii pot castiga premii instant ce constau in vouchere cadou de 100 ron sau chiar o masina Dacia Logan. Premiile sunt pe taloanele razuibile ce se gasesc la Painea 3 boabe intregi cu seminte sau Painea neagra cu secara de la Panifcom. Campania se desfasoara in premiera…

- Cea de-a o suta localitate care a semnat declaratia simbolica de unire cu Romania a fost Sarata Galbena (foto), din raionul Hancesti, ulterior declaratia a mai fost semnata de localitatile Popeasca din Stefan Voda, satul Stolniceni din Hancesti si Carabetovca din Basarabeasca.Primarii si…

- Este vorba de reabilitarea Staretiei Manastirii Golia, din cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea traditiei, culturii si a monumentelor in Regiunea Transfrontaliera Ungheni, Republica Moldova - Iasi, Romania". La vecinii de peste Prut sunt vizate reabilitarea si…

- Primarii și consilierii din Republica Moldova, care au votat declarațiile simbolice de Unire cu Romania, sunt așteptați la Iași, unde in acest weekend va avea loc Conferința aleșilor locali unioniști.

- Reprezentanti de firme, antreprenori si oficiali din administratia locala s-au intalnit ieri la Fab Lab, in cadrul unei dezbateri, unde au analizat mai multe teme de interes, printre care industria IT si noutatile fiscale. La dezbaterea PINMagazin a participat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor…

- Orașele regionale, noile motoare de creștere. Marile companii pleaca dinspre București spre Cluj Clujul va avea o pondere mai mare la produsul intern brut (PIB) al Romaniei in urmatorii ani: costurile operaționale scazute și numarul mare de studenți specializați in informatica și comunicații determina…

- „Targul de Martisor" se deschide sambata, de Dragobete, in Piata Unirii. Evenimentul se va desfasura in perioada 24 februarie - 4 martie 2018, in Piata Unirii din Iasi, iar deschiderea oficiala va avea loc luni, 26 februarie 2018, ora 13.00. Aproximativ 30 de mesteri populari, atat din Moldova, cat…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din Bucuresti intr-un caz legat de medicul Mihai Lucan, au declarat pentru Agerpres surse judiciare. Potrivit surselor citate, procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr-un dosar in care s-a ...

- Conferinta a reunit nume care contribuie la organizarea evenimentului, si invitati speciali, veniti pentru a scrie primul episod al acestui proiect: Irina-Margareta Nistor (Ambasador cinema), Andrei Giurgia (Manager proiect Romania), Igor Cobileanski (Manager proiect Republica Moldova, regizorul filmului…

- Peste 500 de locații, magazine și restaurante din Republica Moldova sunt gata sa ofere clienților sai, posibilitatea de a achita pranzul sau produsele alimentare prin intermediul tichetelor de masa – unul dintre cele mai raspandite beneficii extra-salariale la nivel internațional.

- "Afacerea Est" a deschis sambata, la Iasi, Caravana "Centenarului Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase", regizorul Igor Cobileanski anuntand in premiera publicul cinefil ca va urma si "Afacerea Vest". Regizorul Igor Cobileanski a afirmat ca, odata cu derularea acestui proiect in…

- Evenimentul de lansare va avea loc de la ora 12, in Sala „Vasile Pogor" a Primariei. La lansare vor participa, printre personalitati locale, Irina-Margareta Nistor, Igor Cobileanski, managerul de proiect din Republica Moldova, Andrei Giurgia, managerul de proiect din Romania, dar si actorii Constantin…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut in dosarul agresarii politistului iesean. Cel retinut este Radu Holban, acuzatia fiind de tentativa la omor. Anchetatorii mai cauta un al doilea agresor, a carui nume a fost identificat insa care nu a fost inca prins, potrivit unor surse judiciare. Holban nu a dat…

- Un camin pentru batrani din județul Vaslui, construit din fonduri europene in urma cu opt ani in baza unui program de vecinatate cu Republica Moldova și lasat de izbeliște de catre autoritați din cauza lipsei resurselor financiare necesare susținerii activitații, a fost deschis in sfarșit de o fundație…

- Un numar de 9.102 societați comerciale și PFA-uri au intrat in insolvența in 2017. Este o creștere de 8,73% fața de anul 2016, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului. Primul loc la capitolul firme intrate in insolvența se afla București, cu 1.988 de unitați, o creștere…

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Consiliul Concurentei a sanctionat sapte companii de pe piata serviciilor de transport local de persoane in regim de taxi si a serviciilor conexe din Iasi, precum si Camera Nationala a Taximetristilor...

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Doua mari companii de pe piata gazelor lichefiate din Republica Moldova au fost cumparate, acum trei luni, de persoane afiliate conducerii Partidului Socialistilor, se arata intr-o investigație realizata de RISE Moldova.

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari, false. In data de 11 ianuarie, in jurul orei 04.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni -…

- „La data de 8 ianuarie, politistii de la Sectiile 1 si 4 Urbane si Sectiei 4 Miroslava. In urma cercetarilor a reiesit ca pe data de 28 decembrie ar fi sustras un laptop dintr-o societate comerciala, dupa ce ar fi indepartat sistemul antifurt de pe ambalaj. Ulterior ar fi sustras dintr-o alta societate…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-au dovedit a fi false. In data de 10 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Inter Traian Vaslui, Atletic Barlad, Sporting Barlad și Unic Barlad vor evolua la cea de-a opta ediție a Cupei Unirii de la Iași. De astazi și pana duminica, la Iași se disputa Cupa Unirii la minifotbal. Cea de-a opta ediție a competiției aduna la start 24 de echipe din toata țara, dar și din Republica…

- Unirea Principatelor Romane din 1859 va fi sarbatorita de unionistii din Romania si Republica Moldova la Iasi, pe 24 ianuarie. Alianta pentru Centenar, care reuneste peste o suta de organizatii, ii indeamna pe unionisti sa marcheze impreuna sarbatoarea Micii Uniri, scrie Info Prut. In…

- Un barbat din Republica Moldova a fost implicat intr-un accident rutier in dimineata zilei de luni, 8 ianuarie, la Iasi. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar masina a derapat intr-un copac.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur va participa la o intalnire de lucru pe tema infrastructurii rutiere pentru Moldova care va avea loc vineri, 12 ianuariela Hotel Unirea din Iași. La discuții sunt invitați președintele Camerei Deputaților, primul ministru, Inaltpreasfințitul…

- Concret, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, urmatorii inculpati: BALANICI LIVIU, administrator firma, reprezentant in fapt al societatii PANDORA IMPEX SRL, pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Pana in prezent laboratorul de tehnologie Fab Lab a sprijinit 15 evenimente care au avut ca scop sporirea domeniului tehnologic, dintre care amintim: EBEC Challenge (BEST Iasi), Masterclass si Hackathon Codecamp, RoboWare (organizat de Societatea Antreprenoriala Studenteasca), Workshop-uri si Hackathon…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…