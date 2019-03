Pilotul indian doborât în Kashmir, predat de Pakistan Indiei Locotenent-colonelul Abhinandan Varthaman, imbracat in civil, a traversat pe jos postul de frontiera de la Wagah - cu mai multe ore intarziere fata de programul anuntat. El parea sa aiba un ochi invinetit. Insotit de o femeie si mai multi militari inarmati, el s-a oprit, cateva momente, cat timp grilajul inalt care desparte cele doua tari s-a deschis in fata sa. Odata intrat pe teritoriul indian, el a strans mana unui militar, iar altul l-a imbratisat. Postul de frontiera de la Wagah, situat intre marile orase Lahore (Pakistan) si Amritsar (India), este un loc foarte simbolic,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul va elibera vineri un pilot indian pe care l-a capturat miercuri, gestul Islamabadului avand drept scop de a marca o detensionare a situatiei dupa zile de confruntari intre cele doua tari rivale si puteri nucleare, relateaza DPA si AFP. Potrivit media si unor oficiali, pilotul,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anulat, joi, cotele de tir la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo care urmau sa fie atribuite cu ocazia concursului de Cupa Mondiala de la New Delhi, dupa refuzul Indiei de a acorda vize de intrare in tara pentru sportivii pakistanezi, relateaza AFP. "Aceasta…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier si-a deschis cont pe Instagram, promitand postari care sa prezinte munca sa in tara si in strainatate, relateaza dpa. Seful statului german si-a dedicat luni prima postare diplomatiei internationale, publicand poze din calatoriile sale in China, Noua Zeelanda,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, pozitia oficiala a Romaniei in chestiunea venezueleana, aratand ca il recunoasterea pe Juan Guaido in calitatea de presedinte interimar al Venezuelei. Anuntul vine dupa aproape 2 saptamani in care Romania, tara care asigura presedintia semestriala…

- Ambasadorul Romaniei la Beijing, Basil Constantinescu, a anunțat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice, intalnirea avuta, la sediul Ambasadei, cu Excelența Sa doamna Jiang Yu, ambasadorul desemnat al...

- Rusia a depasit China, ajungand pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, in conditiile in care sanctiunile occidentale au determinat banca sa centrala sa faca achizitii record in 2018, arata datele oficiale date vineri publicitatii, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- Directorul-general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat luni ca va infiinta un grup de lucru care va dezbate controversata procedura de modificare a genelor umane, relateaza DPA. Tehnica a fost intens criticata dupa anuntul facut saptamana trecuta…