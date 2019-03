Stiri pe aceeasi tema

- Werner Wolff a anuntat, joi, ca si-a incheiat mandatul de director general al companiei Tarom dupa un an si patru luni, perioada in care a reusit sa inverseze trendul descendent pe care se afla operatorul aerian in 2017. "Consider că un gest corect faţă de angajaţi Tarom, faţă…

- Deputatii PNL Lucian Bode si Marius Bodea au anuntat, in Parlament, fupa votarea comisiei de ancheta privind situatia de la TAROM, ca, incepand de vineri, toate aeronavele operatorului statului pot ramane la sol, in conditiile in care nu exista un Consiliu de Administratie, iar mandatul managerului…

- Iulian Aurel Groposila este membru in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta. Pe 17 mai 2018 si a depus declaratiile de avere si de interese. Conform declaratiei de avere, din 1994 detine un teren intravilan de 260 mp, achizitionat prin contract de vanzare cumparare.…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), va participa, marți, alaturi de intreg Consiliul de Administrație al BNR, la audierea de la comisiile Senatului programata pentru data de 12 februarie.„Am primit, in sfarșit, o invitație valida”, a afirmat joi Mugur Isarescu,…

- Tribunalul Vaslui a decis ca fost deputat PSD, Vasile Butnaru, sa fie despagubit pentru excluderea sa din Consiliul de Administratie (CA) al societatii care se ocupa cu furnizarea apei in judet, functie in care a fost numit in 2017, desi avea la activ o condamnare pentru fraude cu fonduri europene.…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a decis, in sedinta de vineri, numirea lui Gabriel Stoe in functia de director general interimar al companiei, ca urmare a incetarii mandatului provizoriu de patru luni al lui Traian Panait in aceasta functie, informeaza...

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a menționat, marți, la o emisiune TV, ca sunt cateva motive din cauza carora audierea Guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, s-ar putea sa nu aiba loc saptamana viitoare.„Haideți, sa vedem invitația. Saptamana viitoare se intampla…

- Oamenii lui Calin Popescu Tariceanu iși intaresc controlul pe zona de energie, un domeniu puternic afectat de OUG privind ”taxa pe lacomie”.Citește și: Sebastian Ghița provoaca un SEISM: 'DNA Ploiești i-a facut dosar familiei Iohannis ca sa il șantajeze pe președintele Romaniei' Consiliul…