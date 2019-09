Stiri pe aceeasi tema

- Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) a castigat, duminica, Marele Premiu al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru Leclerc, care a pornit din pole position, este primul succes in F1. Monegascul i-a dedicat victoria lui Anthoine Hubert, care a decedat, sambata, in urma unui accident…

- Un minut de reculegere va fi pastrat duminica inaintea startului in Marele Premiu al Belgiei la Formula 1 in memoria pilotului francez Anthoine Hubert, decedat sambata in timpul unei curse de Formula 2 pe circuitul Spa-Francorchamps,

- Pilotul francez de Formula 1 Pierre Gasly va fi înlocuit la Red Bull de thailandezul Alexander Albon începând de la Grand Prix-ul Belgiei din 1 septembrie, a anuntat, luni, echipa sa.Gasly, în vârsta de 23 de ani, a trecut de la Toro Rosso la Red Bull la începutul…