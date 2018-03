Stiri pe aceeasi tema

- O persoana este in stare grava dupa ce un elicopter s-a prabusit, marti, in oraselul scotian Perth, informeaza cotidianul The Scottish Sun. Elicopterul s-a prabusit in timp ce incerca sa decoleze de pe un aerodrom din Perth. Aparatul a suferit avarii semnificative in urma accidentului,…

- Un elicopter s-a prabușit, duminica, la New York. Politia din orasul american a anuntat ca toti cei cinci pasageri ai elicopterului care s-a prabusit in apele estuarului East River au murit. Aparatul a cazut in apele raului care separa Manhattanul de Long Island, iar pilotul este singurul supraviețuitor.

- Administratia Trump va utiliza fondurile existente in departamentul justitiei pentru a ajuta profesorii si alti membri ai scolilor sa foloseasca armele de foc in mod corespunzator, in incercarea de a intari securitatea scolilor impotriva atacurilor, a anuntat duminica Casa Alba, potrivit The Guardian.

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, insarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, Abigail, in varsta de 4 ani, a fost omorata intr-un tragic accident de masina care a avut loc in New York, potrivit contactmusic.com. Informatia a fost facuta publica marti, de agentul actritei. Accidentul a avut loc…

- Opt persoane au murit dupa ce un elicopter al serviciilor ruse s-a prabușit in regiune de sud a Ceceniei. Se fac cercetari cu privire la stabilirea numarului exact al victimelor și a cauzelor care au dus la prabușirea aparatului de zbor. Opt persoane au murit intr-un accident aviatic care a avut loc…

- Accidentul a avut loc in Brooklyn, New York, si a fost provocat de un sofer care a pierdut controlul volanului. In acelasi accident a murit baietelul in varsta de un an al unei prietene cu care era actrita. Ruthie Ann Miles, in varsta de 34 de ani, este in stare stabila, iar medicii au declarat…

- CHIȘINAU, 6 mart — Sputnik. Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit în Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit.…

- O colectie de poezii scrise de Lou Reed va fi publicata pentru prima data in aprilie, alaturi de inregistrari cu acesta cantand in biserica Saint Mark din New York, in 1971, unde, in public, se afla si poetul Allen Ginsberg, scrie The Guardian.

- Tiona Rodriguez, in varsta de 21 de ani, a plecat la cumparaturi, chiar daca avea in geanta de mana cadavrul bebelusului sau. Tanara din New York a fost extrem de interesata sa isi gaseasca lenjerie, cu toate ca in urma cu putin timp isi omorase bebelusul.

- Serviciul Regional de Investigare si Prevenire a Accidentelor Aeronautice a deschis o ancheta pentru a afla care au fost cauzele prabusirii avionului usor. Epava acestuia a fost vazuta de un pilot al altui avion, care a anuntat de urgenta serviile medicale si pompieri. Din pacate, printre fiare au…

- Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale."Am recuperat la fata locului trupurile a 12 persoane: 5…

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- Avionul rusesc care s-a prabusit in regiunea Moscovei la sfarsitul saptamanii trecute a explodat cand a atins solul, au anuntat luni serviciile federale ruse de investigatie, informeaza dpa. Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat…

- Cutia neagra a a avionului prabusit, duminica, langa Moscova a fost gasita, anunta Russia Today. Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea…

- Sase turisti si pilotul se aflau la bordul elicopterului Airbus Eurocopter EC130, al companiei Papillion Airways, in momentul prabusirii in zona vestica a Marelui Canion al fluviului Colorado, localizat in statul Arizona. Potrivit autoritatilor locale, persoanele ranite au traumatisme de nivel…

- Bursa din New York s a prabusit dramatic, joi, pentru a doua oara in ultima saptamana. Indicele de reper al bursei, Dow Jones, a incheiat sedinta de tranzactionare cu o pierdere de 4,15 la suta. Si indicii Nasdaq si Standard and Poors 500 au fost pe minus, cu aproape 4 . Prabusirea bursei din New York…

- La Cernobil, in regiunea afectata de cel mai mare dezastru nuclear din istorie, iși fac acum veacul 300 de caini fara adapost, potrivit jurnaliștilor de la The Guardian care au vizitat zona abandonata. A doua zi dupa accidentul nuclear din 1986, zeci de oameni au parasit orașul, lasand in urma tot…

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- Un tren de pasageri a fost lovit deun marfar, in statul american Carolina de Sud. In urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Totodata, numeroase persoane au fost ranite, insa autoritațile nu au anunțat un bilanț oficial, relateaza NBC News. Trenul de pasageri plecase din New York catre Miami.…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc pe DN 7, la Monumentul de la Paulis. Un tanar de 19 ani a intrat in depasirea unei coloane de TIR-uri. El a pierdut controlul volanului si a intrat intr-o autoutilitara condusa regulamentar din sens opus. „Din primele cercetari la fata locului, s a stabilit…

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- China National Petroleum Company (CNPC), al doilea grup petrolier din lume ca marime, iși deschide o filiala in Romania. Informațiile apar in Monitorul Oficial de marți, cand au fost prezentate detalii despre aceasta. CNPC Sucursala București are ca obiect principal de activitate serviciile de arhitectura,…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a castigat etapa a saptea a Raliului Dakar 2018 la sectiunea auto, desfasurata sambata, intre La Paz, capitala Boliviei, si Uyuni, si este noul lider in clasamentul general. Ibericul a profitat de problemele mecanice pe care le-a avut francezul Stephane…

- Un nou termen in dosarul elicopterului prabusit in lacul Siutghiol Tribunalul Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei, a decis ca procesul sa fie amanat pentru data de 6 februarie, avand in vedere lipsa raportului de expertiza. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Directiei Nationale…

- Shiloh a insoțit-o pe Angelina Jolie, la New York, la ceremonia de decernare a premiilor National Board of Review, avand brațul stang bandajat. Fiica cea mare a cuplului Brangelina, vizibil stinghera, a reușit sa schițeze un zambet pe covorul roșu. Puștoaica de 11 ani a suferit, luna trecuta, un accident…

- Un defect de securitate a fost gasit in procesoarele Intel produse in ultimii 10 ani, iar acestea vor avea nevoie de reparatii din Windows, macOS sau Linux, scrie The Guardian. Producatorul Intel se „zbate” in acest moment in spatele culiselor pentru a remedia bresa majora din securitatea…

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuințe din cartierul Bronx, din New York. Printre victime se numara și un copil de numai un an. Cladirea care a fost cuprinsa de flacari se afla pe Prospect Avenue, in apropiere de Universitatea Fordham…

- Topul pieselor de Craciun. Ed Sheeran detroneaza hiturile clasice ale lui George Michael si Mariah Carey. Single-ul „Perfect” se afla pe primul loc in topul britanic. Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate”…

- Un avion de pasageri s-a prabușit în Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit în apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in nordul Rusiei, iar patru persoane, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt internate in spital, scrie Siberian Times. Aeronava model Antonov TBC-2MC s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul…