- Vladislav Voloshyn a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Mykolaiv. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat.Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.Oficialii…

- Victorios in alegerile prezidentiale, cu peste 76% din voturile exprimate, Putin pastreaza asadar cheile Kremlinului in al patrulea mandat, pana in 2024, cand va implini varsta de 72 de ani.Un fost agent KGB, Vladimir Putin a ajuns la conducere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, au anuntat media ucrainene, care citeaza politia, transmite luni BBC. Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Șeful diplomației romane, Teodor Meleșcanu, impreuna cu miniștrii de externe din Țarile Baltice, Polonia, Danemarca, Suedia și Ucraina au semnat un mesaj comun la patru ani de la anexarea ilegala a peninsulei Crimeea . Inalții oficiali atrag atenția ca procesul de anexare ilegala a dus la arestarea…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Procurorul general al Ucrainei a acuzat-o joi pe Nadia Savcenko, fost pilot militar care a devenit deputata dupa ce a stat doi ani in detentie in Rusia, ca a pregatit un atentat impotriva parlamentului si a cerut arestarea ei, relateaza AFP.''Ancheta dispune de dovezi irefutabile potrivit…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Administratia Trump intentioneaza sa vanda Kievului rachete antitanc, inclusiv sistemul avansat Javelin, arme pe care trupele ucrainene le-ar putea folosi in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi. Departamentul de Stat si-a anuntat oficial, joi, intentia de a trimite armele intr-o…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, in discursul despre starea națiunii, ținut cu cateva saptamani inaintea alegerilor, scrie...

- Ucraina așteapta primul transport cu arme din SUA. Anul trecut, in luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in conflictul de aproape patru ani cu rebelii separatisti prorusi din estul tarii. ”Primul transport ar trebui sa vina…

- "Se stie foarte bine si informatiile au aparut recent si in presa romaneasca, referitoare la unele incercari facute pe teritoriul Ucrainei de catre serviciile speciale ale Federatiei Ruse, cu folosirea si a unor cetateni ucraineni, de a organiza incendierea a doua scoli din zona, din regiunea Cernauti.…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Senatorul PMP Cristian Lungu a fost prezent la Conservative Political Action Conference 2018, iar cu aceasta ocazie l-a abordat pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, un personaj extrem de influent in cadrul administratie lui Donald Trump, privind rolul pe care Rusia il joaca in Europa…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, a semnat, marti, o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Aceasta are ca scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, care se afla, intr-o buna parte, sub controlul rebelilor pro-ruși.

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC, scrie mediafax.ro.

- Fostul ambasador al SUA, Michael McFaul, i-a sfatuit pe americanii care pun la indoiala ilegalitatea anexarii ruse a Crimeei și agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, sa-și imagineze urmatoarea situație in America, a scris fostul diplomat pe Twitter. „Cand americanii le spun ucrainenilor sa fie mai pragmatici…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Noi tensiuni intre Rusia si SUA. Un avion american de spionaj a fost interceptat de o aeronava ruseasca in spațiul aerian internațional de deasupra Marii Negre. Pentagonul a reclamat ca pilotul rus a zburat periculos de aproape, la doar 1,5 metri, de avionul american.

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Proiectul de rezoluție al Rusiei privind desfașurarea misiunii de menținere a pacii in Donbas este inacceptabil, a declarat reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, intr-un interviu cu postul de televiziune „112. Ukraina”. „Rusia a propus un concept diferit…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Agentia de Logistica (DLA) din cadrul Pentagonului vrea sa afle capacitatile de infrastructura existente in prezent in cinci tari din centrul, estul si nordul Europei, si anume in Belarus, Finlanda, Polonia, Republica Moldova si Ucraina.

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza AFP.Legea,…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Relatiile dintre SUA si Rusia sunt la cel mai mic nivel istoric dupa presupuse inferfenta a Kremlinului in alegerile americane. Intr-un sondaj publicat miercuri de Levada Center, 66 la suta din respondenti au spus ca Rusia are un dusman. "Se vorbeste mereu la tv despre actiuni negative indreptate impotriva…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…