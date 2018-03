Stiri pe aceeasi tema

- Cititorul nostru se plimba liniștit pe malul Begai, in zona Turnului de apa din Iosefin, iar la un moment dat a observat panoul care semnalizeaza investiția privind reabilitarea malurilor Begai in … Bega. Panoul era prins undeva pe mal, langa Pasarela Gelu, care face legatura intre strazile…

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 7 martie, ora 14:00 – 8 martie, ora 13:00, se vor inregistra viituri rapide, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, si depasiri ale Cotelor de atentie, (și) pe raurile…

- In urma discuțiilor purtate cu specialiști din cadrul serviciului circulație rutiera, pentru a evita montarea denivelarilor foarte nepopulare, radarele fixe sunt una dintre cele mai eficiente soluții pentru disciplinarea celor care circula cu viteza excesiva. Dupa identificarea zonelor de risc, urmeaza…

- Din cei 29 cavaleri ai fluierului din lotul de Liga 5 si 6 prezenti la testarea de primavara, sapte au fost declarati corigenti: Emanuel Calindrut, Patrick Dehelean, Maximilian Iordache, Bogdan Mates, Teodor Patrauta si Ciprian Patroi – testul teoretic; Andreea Suciu – testul fizic. Accidentatii…

- Rezoluție a organizației județene PSD Arad „Am adoptat in urma consultarilor și dezbaterilor interne, intr-o conferinta extraordinara a filialei județene, o rezoluție unanima de acordare a unui mandat de incredere si sustinere a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la Congresul Extraordinar al formatiunii,…

- Organizația locala a USR Curtici a inaugurat, la finele saptamanii trecute, noul sediu aflat pe Bulevardul Revoluției, numarul 49, scara B – parter, in prezența unei delegații a organizației județene Arad din care au facut parte președintele Vlad Botoș, senatorul Adrian Wiener, deputatul Sergiu Vlad,…

- Apelul la numarul de urgenta 112 a fost facut in jurul orei 18.30 chiar de catre victima incidentului. Barbatul a anunțat ca s-a rasturnat cu caiacul in raul Mureș, dar a reusit sa iasa din apa și sa ajunga pe o insula, intre Sambateni și Mandruloc. La fata locului a intervenit Detașamentul…

- Clubul UTA a anunțat mutarea pe siteul oficial. “Ținand cont de ultimele rezultate și de situația din clasament, clubul UTA a luat decizia ca echipa tehnica sa fie intarita cu un director tehnic, in persoana lui Ionuț Popa. ”Mister” a incheiat un angajament valabil pentru trei luni cu…

- La intrecere sunt așteptați și copii din Gyula (Ungaria), concursul urmand a se desfașura pe doua secțiuni, copii sub 8, 10, 12 ani și peste 14 ani sunt categoriile de sambata, iar copii sub 7 ani, copii de gradinița și copii de clasa I nelegitimați se intrec duminica. Pionii vor fi mutați de…

- Aradeanul de 27 ani, clasat pe locul 75 ATP, a reusit 8 asi si doar doua duble greseli. Urmatorul adversar va fi Darian King (Barbados; 24 de ani; locul 191 in lume), care a profitat de neprezentarea francezului Jeremy Chardy (cap de serie numarul sapte), accidentat la incheietura mainii stangi.…

- Zece cazuri noi de gripa au fost confirmate in județul Arad, in ultimele trei zile, iar numarul total al bolnavilor a ajuns la 30, de la debutul sezonului. Trei persoane au murit pana acum – un barbat de 62 de ani, o femeie de 63 de ani și o femeie de 69 de ani. Victimele virusului nu fusesera…

- Sortii au fost cu destul noroc pentru castigatoarea ligii a IV-a din judetul nostru, deoarece adversara e invingatoarea din judetul Gorj. Suntem convinsi ca cei de la Crisul Chisineu Cris isi freaca mainile de fericire, ei anuntand de ceva vreme ca se pregatesc de baraj. Aproape sigur tandemul…

- De-a lungul istoriei, cluburile Toastmasters din intreaga lume au deservit peste patru milioane de oameni, iar astazi organizația reunește peste 352.000 de membri grupați in peste 16.400 de cluburi din peste 140 de țari. Membrii actuali ai clubului sarbatoresc implinirea a patru ani printr-un…

- Cu trei succese din 10 partide, Valbon are nevoie de minim trei succese, in condițiile in care in faza superioara se califica primele trei clasate. Diferența dintre ocupanta locului 3, CSȘ Ploiești, și gruparea de pe Mureș este de doar un singur punct. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- „Vineri seara, in jurul orei 20:30, Garda nr. 2 de Intervenție Gurahonț din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș s-a deplasat cu un echipaj format din cinci subofițeri, un ofițer și o autospeciala de stingere de capacitate medie – de 5.000 de litri – in localitatea Radești pentru a…

- „Compania Naționala de Investiții deruleaza cateva proiecte extrem de importante in municipiul Arad: construcția unui nou bazin de polo, in cadrul programului „Bazine de inot“, „Modernizare instalatie de nocturna si alimentare cu energie electrica la Stadionul UTA” si „Lucrari de amenajare gazon,…

- Tanarul a fost depistat de polițiștii de la Imigrari din Timiș in cadrul unei acțiuni specifice. Are 20 de ani și nu mai are drept de ședere legal pe teritoriul țarii noastre. „In urma verificarilor efectuate, polițiștii de la Imigrari au constatat ca cetateanul strain a fost solicitant…

- S.C. M.K. KUBITZA S.R.L. filiala firmei MK Maschinenbau Kubitza GmbH angajeaza pentru sediul din Arad: · Lacatuși mecanici pentru montaj final · Sudori · Operatori CNC- frezor · Electricieni · Primitor distribuitor materiale și scule Firma ofera: salarii atractive, tichete…

- Administratorul de condominiu este angajatul asociației de proprietari și nu are dreptul legal de a semna contractele incheiate cu furnizorii/prestatorii de servicii in numele și pentru asociația de proprietari. Proprietarii dintr-un condominiu nu au nevoie de niciun intermediar pentru a-și incheia…

- Informații se pot solicita la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Arad din Arad, Splaiul Mureșului, FN, de luni pana vineri intre orele 8:00 – 16:00. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul A.P.M. Arad in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunț. Adauga…

- Dar, iata cum se prezinta situatia la zi in Superliga… 1.Steaua Bucuresti 18 18 0 0 54 2.Sportul Studentesc 20 15 0 5 45 3.CSM Digi Oradea 18 14 0 4 42 4.Dinamo Bucuresti 18 11 0 7 33 5.Rapid Bucuresti 18 8 0 10 24 6.CS AMEFA Arad 16 4 1 11 13 7.Poli…

- Fototerapia este un tratament revolutionar dovedindu-se superioara tratamentelor conventionale atat in ceea ce priveste eficienta cat si siguranta comparativ cu terapiile medicamentoase. Panoul are o combinatie de ultraviolete A si B, permitandu-ne sa facem un tratament combinat, sau…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, duminica dimineața, despre producerea unui accident rutier pe DJ 691. Conform acestora, un biciclist de 56 de ani a fost lovit de o autoutilitara, al carei șofer a parasit apoi locul accidentului. In urma impactului, biciclistul…

- Trebuia sa stea doar zece luni dar a ramas in Romania pentru ca si-a gasit jumatatea, pe Alina. S-au casatorit in 2006. Ricardo si Alina au doi copii. Ricardo a mai cantat in timpul facultatii in cadrul unei trupe. Ricardo a urmat cursurile de canto ale Scolii Populare de Arta din Arad. S-a…

- A fost meciul in care la liderul din Liga 4 Arad a debutat mijlocașul oradean Raul Ember (ex-Dinamo Oradea), in timp ce fundașul Florin Lazar (ex/ CSC Sinmartin) a fost invoit. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa…

- „Sunt mulțumit de lot și consider ca mai avem nevoie de cațiva juniori. Suntem in cautari, trei sau patru juniori ii avem deja și ne-ar mai trebui inca doi. Acești doi ar putea fi chiar și de la centrul nostru. Dupa plecarea de la echipa a lui Razvan Dulap, cred ca ar mai trebui sa aducem…

- La acțiune au participat cei de la Direcția Regionala Vamala Timișoara impreuna cu Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara. Controalele s-au desfașurat in piețele din municipiul Arad și au vizat comerțul cu produse de contrabanda. „Pe timpul desfașurarii actiunii au fost depistate patru persoane…

- De data aceasta, ambasadorii campaniei, Brankica Hadzovic si Marcel Urban, insotiti de celelalte componente ale lotului au ajuns prin scolile din judet. Insotiti de reprezentanti ai Fundatiei #Cu drag pentru Viitor și Asociatia Cetatea Voluntarilor, condusa de neobosita Anamaria Nyeki. …

- Din fericire nu vorbim de victime, ci doar de pagube materiale, insa trebuie sa precizam și factorii care au dus la aceasta tamponare: neatenția și nepastrarea distanței regulamentare dintre autoturisme. O practica raspandita in tot mai nervosul oraș de pe Mureș, daca vorbim de șofat. Pe scurt,…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- „Din fericire, victima a suferit doar rani mai puțin grave, nefiind vorba de un accident mortal. Am fost sesizați cu privire la acest eveniment de reprezentanții fabricii din Arad. In acest moment se cerceteaza cazul”, ne-au declarat surse din cadrul ITM Arad. Din cate se pare, victima nu a necesitat…

- Startul se da la Gurahont, duminica, de la ora 10, echipele fiind impartite in doua grupe: Unirea Gurahont, National 2 Sebis, Progresul Dieci, FC Avram Iancu (Grupa A), Crisul Alb Buteni, Olimpia Bocsig, CS Halmagiu si Victoria Brazii (Grupa B). Regulamentul poate fi studiat pe site-ul…

- Sportiva pregatita de Cristian Dodean a avut o evoluție apreciata, parasind competiția in semifinale, unde a fost invinsa cu scorul de 3-2, de Camelia Mitrofan, de la CS Farul Constanța, care a pierdut ultimul act in fața unei alte contanțence, Elena Zaharia. Celelalte emisare ale CSM Arad la…

- Accidentul mortal a avut loc vineri, 12 ianuarie, in jurul orei 13:10. Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, „Un tanar de 19 ani, din comuna Fantanele, județul Arad, in timp ce conducea un motociclu ATV, pe DN 75, pe direcția Nucet Arieseni, in satul de vacanța Vartop (oraș Nucet),…

- Pentru participarea la teste, in mod obligatoriu arbitri nu vor inregistra datorii catre CJA-AJF Arad și vor prezenta viza medicala eliberata de Medicina Sportiva (lot Liga 4) sau alt medic (lot Liga 5 si 6). In fine, pe 7 martie, in sala de sedinte a AJF Arad se reiau sedintele de pregatire…

- Atare situație, zeci de pescari care au profitat de vremea buna s-au postat de o parte și de cealalta a raului Mureș, in dreptul pasarelei ce duce pe ștrand pentru a pescui. Din pacate prognozele meteo arata ca incepand de miercuri noaptea, 10 ianuarie și pana duminica dimineața, 14 ianuarie, soarele…

- Organizata de AJF Arad, intrecerea este deschisa pentru echipe de juniori A1 (nascuti 1999 si mai tineri), apartinand cluburilor si asociatiilor sportive afiliate la AJF Arad. Pot participa maxim doi jucatori aflati in pregatire, provenind de la alte echipe, cu mentiunea ca ei nu vor avea drept de…

- Am putea spune ca altfel de gesturi s-au inmulțit in ultima vreme in orașul de pe Mureș și asta nu poate decat sa ne bucure. Este vorba de portofele pierdute, gasite de aradeni pe strada și mai apoi returnate proprietarilor. Desigur ca nu toate protofelele pierdute prin oraș sunt și returnate.…

- Scheau nu va avea deloc o misiune usoara, el trebuind sa faca organizatii in toate cartierele, cu sedii si toate cele de trebuinta la un partid serios. In cursul zilei de vineri, Pistru se va intalni cu cei din cartiere. Aceasta, dupa ce, in prima parte a zilei, are intalnire cu cei din zona Lipova.…

- – reparatii curente la autovehicule(schimburi de ulei, filtre, vulcanizare si echilibrare roti, etc) – Inspectii Tehnice Periodice ( ITP) la toate tipurile de autovehicule. Inchiriaza -autobuze si microbuze dotate corespunzator pentru curse ocazionale si conventii.…

- Arad. Se stie ca UTA a fortat promovarea in acest campionat, insa totul s-a intors ca un bumergang. Jucatori de liga I, ce erau vazuti de mare valoare, au capotat la Arad. Nu s-au adaptat, ori nu au putut, iar UTA terminat anul 2017 pe locul 12. Tehnicianul echipei UTA, Cristi Todea a…

- Dumitru Captari, basarabeanul legitimat la CS AMEFA Arad, a castigat aurul la stilul aruncat si total, dar si argintul, la Campionatele Europene din Croatia. In plus cel ales in 2017 „sportivul anului in județul Arad” si-a trecut in cont si medalia de bronz la stilul smuls la Campionatele Mondiale…

- Tanarul a fost depistat de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu cei ai orașului Ineu pe raza localitații Barsa. Acum, adolescentul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. „Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…

- Gospodarirea Comunala a stabilit programul de lucru din perioada sarbatorilor de iarna pentru cimitirele din municipiul Arad care se afla in administrarea societatii (Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel). Astfel, luni, 25 decembrie, duminica, 31 decembrie si luni, 1 ianuarie, cimitirele vor fi…

- Conform meteorologilor exista șanse destul de mari ca joi, 21 decembrie, noaptea, sa ninga. Daca ninge, stratul de zapada are șanse sa se prinda deoarece vor fi -2ºC. Iar daca vom avea parte de zapada, va propunem sa il urmați pe Takayuki Ikkaku care spune ca „atunci cand zapada se așterne peste…

- Astfel, sambata, 23 decembrie, incepand cu ora 18, pe scena Caminului Cultural din Petris vor urca cele patru cete de dubasi din comuna: Ilteu, Corbesti, Rosia Noua si Petris. Invitati speciali ai evenimentului vor fi dubasii din Julita si Varadia de Mures, dar si Formația de Cantece a Bisericii…

- „In timpul efectuarii activitaților pe linie rutiera pe raza localitații Nadab, polițiștii au procedat la oprirea regulamentara a unui autoturism, in vederea verificarii documentelor legale. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele polițiștilor, continuandu-și deplasarea, aceștia au pornit…

- Astfel, noii pensionari cu domiciliul in localitatile din judetul Arad sunt invitati sa se inscrie in „familia CARP”, care in prezent numara nu mai putin de 15.000 de membri activi. Calitatea de membru se poate obtine in schimbul achitarii lunare a unei taxe de 1% din pensie si a unei contributii…

- O a doua prezența romaneasca in campionatul Cehiei este cea a Laurei Andrei, campioana Trofeului „Ilie Nastase” Arad 2015, prezenta in lotul celor de la LTK Liberec. Echipa lui Copil va evolua in turneul semifinal, programat la finele acestei saptamani, alaturi de TK Agrofert Prostejov…

- Grație rezultatului reușit alaturi de naționala Romaniei, atleta transferata in vara la Arad, de catre prof. Ovidiu Șerban (director CS Universitatea), a fost selecționata in echipa Europei, care va participa la concursul anual dintre continente, programat la mijlocul primei luni a anului viitor.…