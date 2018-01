Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot de avion a fost arestat cu cateva minute inainte de ora decolarii, pentru ca era beat. Avionul avea 300 de pasageri la bord si urma sa plece de la Londra la in directia Mauritius. Poliția a fost anunțata de colegi ai p...

- Un barbat a fost arestat preventiva, joi, pentru punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune, fiind suspectat ca ar fi introdus pe piata mai multe bancnote de 50 de euro false, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, procurorul…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cântaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale. Initial, politia britanica a anuntat ca a fost chemata la un hotel din Park Lane, în…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara au continuat dupa ce un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Politia din Los Angeles a fost chemata sambata seara sa examineze un colet suspect adresat ministrului american al finantelor Steve Mnuchin. Genistii au stabilit in final ca pachetul, gasit pe aleea spre casa unui vecin al ministrului din faimosul cartier Bel Air, nu contine explozibil, ci balegar,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Imagini terifiante, într-un sat din Mexic. Sase cadavre spânzurate de poduri au fost descoperite miercuri în Baja California Sur. Corpurile au fost gasite pe drumurile spre trei aeroporturi internationale, La Paz, San José del Cabo si Cabo San Lucas, dintr-o zona turistica…

- Masina "a intrat in coliziune cu un numar de pietoni" pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, potrivit news.ro. Situatia era neclara, iar politia a anuntat ca nu cunoaste inca numarul persoanelor ranite. In imagini de…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. Autoritațile au activat Planul roșu de acțiune. De asemenea,…

- Autoritatile sunt pregatite sa faca fata provocarilor iernii – afirma premierul Mihai Tudose. Acesta a avut aseara discutii cu reprezentantii Ministerului de Interne, in contextul in care meteorologii avertizeaza ca se strica vremea. Mihai Tudose: Este clar ca, intrand in decembrie, de acum astea sunt…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Un camion care transporta aproximativ 70 de persoane s-a rasturnat sambata seara in zona Jimila / Sipepa, in provincia Tsholotsho, situata in vestul statului Zimbabwe. Bilantul accidentului este de cel putin 22 de morti si 30 de raniti, au comunicat autoritatile duminica. Camionul…

- Tanks-A-Lot este o companie din Londra care le ofera clientilor posibilitatea sa mearga cu vehicule militare reale, care au fost folosite pe campul de lupta sau s-au aflat in serviciul unei armate. Acestea pot fi chiar inchiriate pentru anumite evenimente. Nick Mead, fondatorul firmei, a gasit in urma…

- Politia australiana a anuntat marti ca a arestat un simpatizant al gruparii jihadiste Stat Islamic, care planuia sa cumpere o arma si sa traga in multime in seara de Anul Nou la Melbourne, transmite AFP. Potrivit politiei, suspectul a citit un manual online scris de al-Qaida despre modul de utilizare…

- Un adolescent britanic a fost gasit vinovat luni de a fi planificat sa intre cu o masina într-o multime în capitala Tarii Galilor, Cardiff, în timp ce un concert al lui Justin Bieber si un centru comercial se aflau pe o lista de posibile tinte pentru atacurile sale inspirate de…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- O stație de metrou din Londra a fost evacuata din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în stația de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Politia britanica a transporturilor a anuntat pe Twitter, imediat dupa ora locala 16.40 (18.40, ora Romaniei), ca ofiteri se aflau la fata locului. Martori afirma pe retele de socializare ca persoane se refugiau in magazine si puburi din vecinatate sa se adaposteasca. Autoritatile in domeniul transportului…

- Autoritatile britanice au inchis statia de metrou Oxford Circus si indeamna persoanele care sunt in zona sa se adaposteasca in cladiri, informeaza Sky News. "Daca va aflati in zona Oxford Street , adapostiti-va in cladiri! Agentii de politie au intervenit", a transmis Politia metropolitana londoneza.

- Un milionar celebru, om de afaceri, a murit dupa ce a cazut de la etajul 23, din balconul unei camere de hotel din Africa de Sud. Henry Badenhorst, în vârsta de 51 de ani, s-a stins din viața duminica. El este cel care a pus bazele celui mai mare site de întâlniri…

- Un cetatean rus a fost arestat in Estonia, suspectat de spionaj si pregatirea unei infractiuni informatice din partea agentiei ruse de securitate interna, a anuntat marti procuratura estona, scrie rtv.net.

- Serviciile de securitate ruse au retinut duminica 263 de persoane in centrul Moscovei din cauza ”deranjarii linistii publice”, informeaza presa internationala. Autoritatile au retinut cateva zeci de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere,…

- Omul de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu cere anularea pedepsei de 7 ani de inchisoare primita in dosarul ”Ferma Baneasa”. Instanța suprema va judeca in 17 noiembrie contestația in anulare formulata de avocații omului de afaceri la nici o luna de la condamnarea sa definitiva. Popoviciu nu a executat…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Politia germana a arestat marti dimineata un sirian in varsta de 19 ani, suspectat ca pregatea un atentat islamist cu exploziv in tara, a anuntat parchetul antiterorist intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Politia germana a arestat, marti, un sirian in varsta de 19 ani suspectat ca ar fi planificat un atac terorist cu bombardament islamist in Germania, cu scopul de a ucide cat mai multe persoane, a declarat procurorul general.

