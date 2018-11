PILONUL II poate fi salvat! Mișcarea unui salariat nemulțumit Asta dupa ce un salariat a adresat o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a OUG 82/2017, cea prin care Guvernul a decis reducerea contributiei, informeaza Profit.ro . El a sustinut ca "masura de reducere a cotei de contributie reprezinta o ingerinta in relatiile contractuale dintre un participant la Pilonul II si administratorul contributiilor sale, ingerinta care nu putea fi prevazuta la momentul aderarii la Pilonul II", iar instanta i-a admis cererea. "In dreptul romanesc principiul care guverneaza relatiile contractuale dintre parti este cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

