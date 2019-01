Potrivit autoritaților, OUG 114 a adus schimbari drastice pentru romani, intrucat romanii care au contribuit la Pilonul II de pensii iși pot transfera fondurile, in anumite condiții.

"OUG 114 a venit cu optiunea de a aface transferul din Pilonul II de pensii. Aceasta optiune se poate realiza doar in cazul in care s-a contribuit cel putin cinci ani in fondul privat de pensii", explica Stela Andrei, director impozitiv pe venit si contributii sociale EY Romania, in cadrul conferintei anuale de fiscalitate EY Romana.

