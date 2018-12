Pilonul II de pensii, modificări radicale. Ce ni s-a pregătit ecizia politica s-a luat dupa un an și jumatate de controverse aprinse, dar intr-o forma diferita fața de ceea ce se preconiza inițial, adica desființarea completa a fondurilor administrate privat in care sunt colectate contribuțiile obligatorii pentru pensie. Intenția guvernarii actuale de a interveni in reglementarea Pilonului II a fost dezvaluita de catre Ionuț Mișa, in iunie 2017, atunci cand era audiat la comisiile parlamentare de buget-finanțe ca sa primeasca avizul acestora pentru numirea sa ca ministru de Finanțe in guvernul Tudose. CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS CITIȚI CONTINUAREA PE DC BUSINESS

