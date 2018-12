PILONUL II de pensii în România – adevărata sa poveste Alinierea a reprezentat soluția la problemele similare, dar mult mai dramatice, cu care se confrunta Romania: declinul demografic deosebit de sever nu mai poate intreține un sistem de pensii de stat bazat exclusiv pe redistribuție și solidaritate inter-generaționala. In contextul unor perspective demografice sumbre și al unor prognoze negative in ce privește sistemul public de pensii de tip pay-as-you-go (Pilonul I), inființarea in anii 2006-2007 a Pilonilor II (pensii private obligatorii) și III (pensii private facultative) a avut ca scop atat intarirea sustenabilitații și adecvarea sistemului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

