Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul finantelor publice, a anuntat, marti, intr-o declaratie de presa la Guvern, mai multe schimbari in ceea ce priveste Pilonul II de pensii, schimbari care vor fi introduse printr-o ordonanta de urgenta si care vor intra in vigoare de la inceputul anului viitor. Comisionul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat, marti, într-o declaratie de presa la Guvern, mai multe schimbari în ceea ce priveste Pilonul II de pensii, schimbari care vor fi introduse printr-o Ordonanta de Urgenta si care vor intra

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a facut precizari referitoare la tensiunile dintre Guvern și Corina Crețu, mentionand ca europarlamentarul minte prin omisiune.Citeste si CCR ar putea tranșa noul conflict dintre președinte și Guvern: Iohannis, așteptat sa ia o decizie…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat in emisiunea „Subiectiv” despre disensiunile cu europarlamentarul Corina Crețu și Guvern. „O imbinare este cel mai potrivita și...

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, va fi nevoit sa lase deoparte marti treburile de la Guvern pentru a putea ajunge la Targu Jiu, el fiind asteptat la Tribunalul Gorj in dosarul de coruptie in care este in...

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a revenit cu sumele care reprezinta costurile construirii spitalelor regionale. Precizarea a fost facuta in contextul unui scandal in direct intre secretatul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, și comisarul european Corina Crețu. Acesta…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple, ca la pilonul II de pensii s-au virat, in primele 7 luni ale anului curent, cu peste zece procente in plus fața de perioada similara a anului precedent, scrrie Mediafax.„O…