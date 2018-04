Pilda zilei. Sfânta şi Marea Marţi. Pilda celor zece fecioare Evanghelia aceasta, prin pilda celor zece fecioare, ne daruiește o invațatura foarte profunda și semnificativa pentru viața creștina și pentru unitatea Bisericii. Doua lucruri ne rețin atenția in mod deosebit: primul este candela, iar al doilea uleiul. Cinci fecioare au avut doar candela fara ulei, iar cinci fecioare au avut candela cu ulei. Primele sunt cele ce aveau credința, dar fara fapte bune, celelalte cinci aveau deodata atat credința, cat și fapte bune. Ce semnificație are uleiul din candela? Candela este fecioria, iar untdelemnul este milostenia. Aceste doua tipuri de fecioare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Joi, ziarul „Adevarul” vine la pachet cu volumul „Cartea vietii lui Iisus”, de Alexandre Dumas, rezultat al unei temeinice documentari, conceput intr-un stil accesibil, ce relateaza viata lui Hristos, incepand cu nasterea, pana la crucificare si inviere. Pretul pachetului, ziar si carte, este de 14,…

- Buna Vestire este una dintre cele mai importante și iubite sarbatori ale romanilor, ce este sarbatorita pe 25 martie. Numita și Blagoveștenie, aceasta marcheaza ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos. De asemenea, Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Poate vi s-a intamplat sa mergeti cu un CV si cu incredere la un interviu si sa fiti respinsi. Adevarul este ca, fara sa va dati seama, este posibil sa fi facut mai multe greseli care s-au pus intre dumneavoastra si locul de munca dorit, scrie NBC News. Allison Andrade, recruiter sef al…

- Editia de luni a ziarului „Adevarul” vine la pachet cu primul volum al cunoscutului autor Lloyd C. Douglas, „Marele pescar”. Cel de-al doilea volum va aparea o saptamana mai tarziu, cu editia din 26 martie. Romanul spune povestea apostolului Petru, „piatra de temelie” pe care Hristos a anuntat ca isi…

- Calatoria spre Inviere trece prin Patima si Moarte. Dar Rastignirea Mantuitorului fara rastignirea patimilor noastre este lipsita de valoare. Hristos arata clar despre Sine: "Eu sunt Calea, Adevarul si Viata". De aceea indemnul Duminicii a treia din Post este fara echivoc: "Cel ce ...

- In anul 2017, proclamat de Patriarhia Romana ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și An comemorativ al patriarhului Justinian și al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului, activitatea Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a fost incununata…

- Emi, Cuza si Cucu sunt sportivul, medicul si filologul care au reusit in doar trei ani sa devina celebri in Romania printr-un proiect unic: fac parodii muzicale pe melodii celebre. Membrii trupei “Noaptea Tarziu” au povestit, la interviurile Libertatea Live , cum au reusit sa transforme o nebunie studenteasca…

- In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Seful uneia dintre cele mai mari companii aeronautice, Boeing, este de parere ca orasele vor cunoaste beneficiile transportului aerian pe distante mici in urmatoarea decada. Dennis Muilenburg crede ca asa-numitele taxiuri zburatoare, care vor transporta pasagerii in orase, vor deveni realitate…

- In urma unui accident pe care l-a suferit, a fost obligat sa ramana mai multe luni in Tibet, unde a intrat in posesia unor manuscrise vechi care descriau viața unui sfant numit Issa, regele evreilor, in traducere Iisus, și care a petrecut mai mulți ani in manastirile și templele din Tibet și India,…

- Sefii armatei americane si-au exprimat ingrijorarea, dupa ce au participat la o adunare cu caracter secret, in Hawaii, unde au analizat modul in care s-ar desfasura la scara larga conflictul dintre cele doua tari, spune New York Times Conform New York Times, oficialii au concluzionat ca in urma unei…

- PSD are o varianta de rezerva prin care va forta demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar daca presedintele Klaus Iohannis se opune, sustin surse din conducerea partidului pentru „ Adevarul “. Decizia se bazeaza pe o laxitate legislativa, dar si pe o interpretare surprinzatoare data de Curtea…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Polițiștii au stabilit ca accidentul de duminica (25 februarie) seara a avut loc in urma unei depașiri neregulamentare efectuata de un șofer in varsta de 21 de ani, care se afla la volanul unui BMW inmatriculat in Satu Mare. In accident, o studenta de 21 de ani a suferit leziuni grave, aceasta fiind…

- CSM Poli Iasi este la o singura victorie de reeditarea celei mai bune performante din istoria fotbalului iesean. Un succes in fata Viitorului, sambata, in ultimul meci din sezonul regulat, duce Iasiul in play-off si echivaleaza cu egalarea celui mai bun rezultat obtinut de CSMS, in 1966. In plus,…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Actrița a fost inmormantata miercuri, 21 februarie, in prezența rudelor și a prietenilor apropiați. Imaginile…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Liviu Varciu este in centrul atenției dupa ce a fost filmat in timp ce se sarutra cu o dansatoare pe nume Roxana Niculae. Roxana Niculae este asistenta la emisiunea „Star Matinal de weekend”, ea și Liviu Varciu fiind colegi de trust. Roxana Niculae a fost „bebelușa” la emisiunea Cronica Carcotașilor,…

- Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lasatului sec de branza) Mt. 6, 14-21 Zis-a Domnul: Daca veti ierta oamenilor greselile lor, va ierta si voua Tatal vostru Cel ceresc; iar daca nu veti ierta oamenilor greselile lor, nici Tatal vostru nu va va ierta greselile voastre. Cand postiti, nu fiti tristi…

- Realizarea cercetatorilor britanici este considerata de lumea stiințifica internaționala un progres remarcabil, urmand ca ovulele dezvoltate in totalitate in condiții de laborator sa fie testate. O echipa de cercetatori din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator,…

- Contul oficial coreean de YouTube al Samsung a publicat in premiera trei clipuri video teaser despre urmatorul flagship al companiei din peninsula. Acesta vine cu ceva noutati, mai ales in ceea ce priveste emoji-urile, miscare care pare preluata de la Apple, scrie adevarul.ro.

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru ocupa locul 10, dupa primele doua manse ale probei individuale feminine de sanie, desfasurate luni la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud).Stramaturaru a fost cronometrata cu timpul de 1 min 33 sec 001/1000, 46 sec 469/1000 (locul 8) in prima…

- U Craiova poate profita de remiza dintre FCSB și CFR și se poate apropia la 4 puncte de bucureșteni și 6 de ardeleni. Azi intalnește pe Sepsi Sfantu Gheorghe, ocupanta locului 12 in Liga 1. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Partida se va disputa la Craiova și sunt așteptați in jur de 20.000 de oameni. Acasa, oltenii…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora imparateasa Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Vlasie; Prima aparitie a Sfintei Fecioare la Lourdes - 1858 Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Fc. Maria de la Lourdes Sfantul…

- CHIȘINAU, 10 feb — Sputnik, C.S. Zilele dedicate pomenirii mortilor ocupa un loc foarte important în perioada Triodului, în care am intrat pe 28 ianuarie. Astfel, în sâmbata dinaintea duminicii Înfricosatoarei Judecati, cunoscuta în popor ca moșii…

- "Crearea unui model durabil si a unei retele de parteneri care sa sprijine ocuparea si mobilitatea fortei de munca in regiunea transfrontaliera Bulgaria Romanialdquo; este numele proiectului cu finantare europeana derulat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta impreuna cu…

- Editia cu numarul XXIII a Jocurilor Olimpice de iarna va avea loc la PyeongChang (Coreea de Sud), in perioada 9-25 februarie 2018. Primele competitii vor avea loc insa incepand din noaptea de joi (n.r. 8 februarie).

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Paul Miki si ins., m.; Doroteea…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Crucea de la gat nu este o bijuterie, chiar daca e confecționata din metale prețioase, nici un accesoriu ori vreun obiect decorativ, ci trebuie sa fie semnul credinței noastre, sa se transforme intr-un prilej de marturisire autentica a lui Hristos. Bunii creștini din batrane veleaturi nu doar ca s-au…

- Astazi sunt sarbatoriți Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura-de-Aur ca cei mai mari învațatori și pastori ai Bisericii. La sate se obișnuiește ca în aceasta zi de sarbatoare, închinata celor trei sfinți, sa se faca praznice de pomenire a morților…

- Multa lume are obiceiul de a aprinde candela in casa, in fata icoanelor. Stiti insa care este motivul pentru care se face acest lucru? Potrivit Bisericii Ortodoxe Romane, lumina candelelor ne aduce aminte de lumina cu care Hristos lumineaza sufletele noastre. In plus, se spune ca este bine sa tinem…

- ”Sa nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare si ale altuia” Și la acest inceput de An Nou, Saptamana de rugaciune pentru a implora de la Domnul darul unitații ne interpeleaza și ne provoaca pe fiecare dintre noi. Acest dar il cerem de la Vistiernicul bunataților la fiecare Sfanta Liturghie: „Unitatea…

- Tradițiile spațiului carpato-danubiano-pontic se diferențiaza de toate celelalte zone planetare și prin faptul ca, doar aici, lupul este asociat sau unit in semnificații cu balaurul, dand naștere unei ființe unice, extraordinare. Mircea Eliade, citandu-l pe istoricul grec Strabon, subliniaza ca venerația…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Credincioșii obișnuiesc sa aprinda candela aproape in fiecare zi, insa nu toți cunosc motivul pentru care acesta se aprinde doar in fața icoanelor. In centrul rugaciunilor noastre in fața icoanelor se afla lumina candelei, lumina Mantuitorului. Candela aprinsa lumineaza chipul sfantului reprezentat…

- Ortodocșii il praznuiesc pe data de 10 ianuarie pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filoszofiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta a fost și aparator al Bisericii lui Hristos. Mergand…

- Pe data de 10 ianuarie, la doar cateva zile dupa Boboteaza si Sf. Ioan, se face pomenirea celui intre sfinti parintele Grigorie (Grigore), episcopul Nissei. El a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare si a stralucit prin cunostinta filozofiei si prin ravna pentru credinta ortodoxa, astfel acesta a fost…

- Sarbatoare mare pe 10 ianuarie. Ortodocșii il praznuiesc pe Sfantul Grigorie (Grigore), episcopul Nissei, aparator neintrecut al dreptei credințe. Acest Sfant parinte a fost frate cu Sfantul Vasile cel Mare și a stralucit prin cunoștința filozodiei și prin ravna pentru credința ortodoxa, astfel acesta…

- Sfantul Nil Athonitul a trait in binecuvantatul pamant al Maicii Domnului, pe Muntele Sfant al Athonului si este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 7 mai al fiecarui an, scrie doxologia.ro. Iata care au fost prezicerile sale: "Incepand cu anul 1900, pana la mijlocul veacului douazeci,…

- In acest an, traditionala Cruce de gheata pentru Boboteaza, ce era amplasata in fața Bisericii de la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, nu mai poate fi adusa. Dupa sapte ani consecutivi in care a fost așezata Crucea, la initiativa preotului militar Constantin Ciobanu, traditia se intrerupe din…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…

- Primele produse „Eugenia” au fost fabricate la Constanța la sfarșitul anilor ’40. Biscuiții-sandviș „uniți” cu crema de cacao și gust de rom aveau in compoziție doar ingrediente naturale, scrie A1.ro. Intr-un lungmetraj de excepție din 1980, filmul „Proba de microfon”, unul care a trecut de cenzura…