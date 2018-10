Pilda dragostei și a despărțirii La marginea unei poieni, Dragostea și Desparțirea stateau de vorba, cand, deodata, vad doi tineri. DESPARȚIREA II SPUNE DRAGOSTEI: -Pariem, ca ii voi desparți? – Așteapta, ii spuse Dragostea, lasa-ma sa ma apropii de ei o singura data, apoi poți face ce vrei. Dragostea s-a apropiat de cei doi, i-a atins, i-a privit in ochi și a vazut cum scanteia s-a aprins. DRAGOSTEA S-A INTORS LA LOCUL EI ȘI I-A SPUS DESPARȚIRII: – Acum este randul tau. – Nu, acum nu pot face nimic, caci inimile lor sunt pline de iubire. Ma voi duce la ei mai tarziu. Vremea a trecut, iar desparțirea le-a facut o vizita. Cand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

