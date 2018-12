Pilda celor poftiti la cina Evanghelia acestei Duminici ne spune ca ,,un om oarecare" a facut cina, si a poftit pe multi. Si cand totul era gata a trimis pe slujitor sa i cheme. Dar, ca si cum ar fi fost intelesi, toti s au scuzat.Si au cerut iertare, insa au refuzat. Unul cumparase boi si deja isi cauta de treaba, altul ogor si dorea sa l lucreze, iar celalalt s a insurat si avea motiv.Stapanul s a ,,maniat" auzind ca cei pe care i socotea prieteni, nu si au facut macar putin timp pentru aceasta cina. Si cand te ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Andy Serkis l-a readus la viata pe Gollum, un personaj celebru din trilogia cinematografica "Stapanul inelelor", intr-un videoclip in care starul englez care o parodiaza pe Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii, si planurile sale in privinta Brexit-ului, informeaza Press Association.…

- A fost nevoie de aproape opt ani (1 noiembrie 2010 – 30 mai 2018) pentru ca pereții interiori ai Catedralei „Sfanta Treime” din Arad sa fie impodobiți in veșmant pictural. Au rezultat realmente podoabe din pensula manuita cu har de maiastrul pictor bisericesc Catalin Baluț și echipa sa. Așa se face…

- Detalii incredibile ies la iveala despre stapanul care l-a chinuit ani la rand pe ursul Max! Dupa ce statul a confiscat animalul, ”bunul mobil”, fotograful care i-a fost torționar lui Max a primit o despagubire record, de 40.000 de euro de statul roman.

- In 30 noiembrie, odata cu ziua Sfantului Andrei, se da startul sarbatorilor de iarna, dar cele mai așteptate sunt zilele libere de Craciun 2018 și de Revelion. Daca vreți sa va faceți planurile deja, iata care vor fi zilele libere de sarbatori in Romania. Dupa minivacanța de 1 Decembrie, ce cuprinde…

- Orlando Bloom (41 de ani) nu e doar actorul acela bland și dragalaș pe care il știți din Stapanul inelelor și Pirații din Caraibe, dar un lucru e sigur: spune povești pentru copii ca nimeni altul.

- Imagini emoționante au fost surprinse in Valcea, unde un caine pierdut intr-un accident, pe Valea Oltului, si-a reintalnit stapanul, dupa cinci saptamani. Animalul s-a ratacit imediat dupa accidentul in care a fost implicat stapanul sau, un barbat din Rusia, și care a avut loc in urma cu cinci saptamani,…

- INVITATIE… Stadionul Municipal din Vaslui va gazdui in aceasta seara, incepand cu ora 18:00, unul dintre cele mai asteptate meciuri ale sezonului, cel dintre FC Vaslui si Flacara Muntenii de Sus. De fiecare data cand cele doua echipe s-au intalnit s-a lasat cu un spectacol fotbalistic peste nivelul…

- Finalul lunii septembrie și inceputul lunii octombrie sunt marcate, la Arad, de „Zilele maghiare aradene”, eveniment finanțat de Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura și organizat de UDMR Arad. Concerte și lansari de carte Pe 28 septembrie vor avea loc concerte…