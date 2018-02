Stiri pe aceeasi tema

- Analfabeții au ajuns in Guvernul Romaniei, mai ceva ca in anii ’50, cand toți dobitocii deveneau activiști de partid, așa ca nu-i o surpriza sa fie unul și printre liderii de sindicat din CE Oltenia. Nicu Bunoaica, un pseudosindicalist din zona Motru, frange limba romana pe…

- Ciorba de vacuta: Reteta #1 Ingrediente Ciorba de vacuta 500 g carne de vita cu os 2 morcovi o telina mica 1-2 cepe 1-2 ardei gras 1 rosie sare, piper Mod de preparare Ciorba de vacuta Carnea se pune la fiert in apa rece cu…

- Nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. Astfel, 17% dintre persoanele din categoria de varsta 35 - 49 de ani consuma antibiotice fara prescriptia medicului, 15% din persoanele cu varste intre 18 si 34 de ani si tot 15% din persoanele cu varste intre 50 si 64 de ani.…

- Liderii PSD vor organiza in februarie mai multe intalniri cu factorii de decizie din minerit si energie, atat pe linie administrativa, cat si sindicala. „Intentionam sa purtam discutii cu toti liderii de sindicat d...

- Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,…

- Ingrediente: Macaroane 500 g, branza de vaci 500 g, oua 3, smantana 50 g, unt sau margarina 100 g, sare, pesmet. Pentru sos: galbenusuri 3, faina 30 g, lapte 500 ml, zahar 50 g. Mod de preparare AICI.

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Manu Tomescu cere ca echilibrarea salariilor in CEO sa se faca transparent. Liderul sindical din zona Rovinari ar vrea ca șefii de secții, ateliere, cariere și linii tehnologice, și nu liderii sindicali, sa imparta clasele de salarizare angajaților cu lefuri mici. Administrația CE Oltenia…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic"."Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Dragos Andreescu, grafician din Craiova, ia la pas toata Oltenia in cautarea de cladiri istorice: conace, case boieresti, pe care le fotografiaza si le documenteaza trecutul. Manat de pasiune, el coloreaza fotografii vechi, aducandu-le in...

- Un fermier din Gaesti a gasit o metoda ingenioasa pentru a-si incalzi locuinta. Tanarul pune pe foc porumb amestecat cu peleti, in conditiile in care acesta este mult mai ieftin decat lemnele, iar productia din 2017 a fost peste asteptari.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila pentru județele din Transilvania, Oltenia și sudul Banatului. Meteorologii se așteapta la intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și depunerea unui strat consistent de zapada. Administrația Naționala…

- Deși Federația Energetica din CE Oltenia a semnat acel acord cu cele trei federații din companie, privind solicitarea la adresa ministrului Energiei de a se intalni cu Comisia de Negociere, aceasta structura ii va cere ministrului și o intalnire separata cu membrii departamentului din cadrul…

- Dupa protestul medicilor de familie, autoritatile promit sa ia masuri si sa le usureze munca astfel incat ei sa poata ajuta bolnavii, nu sa se ingroape in hartii. Astfel, acesti doctori nu vor mai completa zeci de formulare si vor putea sa plece in concediu, chiar daca nu si-au gasit un inlocuitor.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara. Potrivit meteorologilor, in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16, vremea se va raci semnificativ și sunt așteptate ninsori, lapovița și intensificari ale vantului. Administrația Naționala…

- Vechile conace boieresti din Oltenia, ce au servit drept fortarete in fata invaziilor turce, sunt degradate si necesita reabilitare urgenta, altfel cladirile ridicate intre secolele XVII – XIX sunt in pericol de disparitie.

- Conopida o desfaci in buchetele si o oparesti in apa sarata in care ai adaugat si o lingura de otet. Apoi ungi cu unt in vas termorezistent si il pudrezi cu pesmet, dupa care pui acolo buchetelele de conopida, bineinteles dupa ce le-ai scurs putin. Apoi cureti si speli ciupercile le tai felii sau…

- Alba ca zapada face parte din categoria &"prajiturilor populare&", foarte indragite de gospodine, dar esre un real deliciu pentru masa de Revelion. Prajitura are o reteta simpla, care se regaseste pe bucataras.ro.

- Gabriel Giorgi a facut un scurt bilanț la final de an. Minprest Rovinari incheie anul 2017 pe profit și fara datorii la bugetul de stat. Șeful societații prestatoare de servicii in minerit e mulțumit ca, in 2017, a reușit sa semneze contracte și cu alți beneficiari in afara de CE Oltenia…

- Romania ar putea ramane doar 12 milioane de oameni in tara, daca statul nu ia masuri rapid. Potrivit statisticii oficiale, populatia scade constant si peste 45 de ani vom avea o mare problema, scrie Business Magazin. Populatia din Teleorman se va reduce ...

- Reteta de sangerete in viziunea lui "Chef" Radu Anton Roman Multiple credinte populare privind efectul benefic al contactului cu sangele se manifesta mai ales la marile sarbatori calendaristice, cand norme de viata traditionala impun sa vezi neaparat sange (in special la Ignat, daca nu tai porc trebuie…

- Gospodarii care au respectat tradiția și au taiat porcul de Igant au trecut la urmatoarul pas: au pornit afumatorile. Sunt și aici tot felul de secrete, de la lemnul folosit pana la intensitatea flacarilor. La țara lucrurile sunt mai simple.

- CALTABOS, ingrediente: 2,5 kilograme maruntaie de porc (ficat, rinichi, splina, inima) 250 grame carne grasa de porc 700 grame ceapa alba 1 cana mare de orez 4 foi de dafin 1 capatana de usturoi curatata 1 lingura rasa nucsoara macinata 1 lingura rasa boabe…

- Scoala Populara de Arta Targu Jiu, alaturi de Consiliul Judetean Gorj, Consiliul Local și Primaria Padeș, va organiza vineri, 22 decembrie, Festivalul de datini si obiceiuri de iarna „Pitaraii cu masti", editia a II-a. Evenimentul s...

- CARNATI DE CASA, ingrediente 2 kg de carne tocata1 kg pulpa de porc1 kg poala (fleica, burta) de porc40 gr sare6 g pipe3 g ardei iute sua boia de ardei iute20 g boia ardei dulce3 g usturoi5 g cimbru uscat2g coriandru2g ienibahar400 ml…

- Proiectul de modificare a Legii Agenției Naționale de Integritate (ANI) ar avea efecte majore daca va trece și de Senat in forma adoptata de Camera Deputaților. Intr-un raspuns catre romaniacurata.ro, ANI spune ca propunerea legislativa avansata de deputatul PSD Florin ...

- Dascalul pensionar, amicul meu, ma intreaba daca fac piftie? Fac, adica face nevasta-mea. Fa și tu acasa, fiindca aștia ne-au facut pe toți piftie! Inutil sa intreb cine-s aștia, cine ne-a facut și cum ne simțim inchegați in gelatina porcului. Ii știu opiniile. Imi știu și opinia mea cu care nu-s uneori…

- "Un fotograf amator a surprins astazi un cadru care m-a umplut de emoție. Daniel Morar, judecator la Curtea Constituționala, fost procuror șef DNA, schimba cu gesturi largi rețete culinare cu deja celebrul "criminal in serie" al legilor Justiției, Florin "Ciordache". Sunt convins ca oamenii…

- Pe Drumurile Nationale se iese prea incet la deszapezit. Din acest motiv, Bogdan Bratu, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, le-a transmis ieri avertismente sefilor de sectii din Oltenia, cerandu-le sa reduca timpii de mobilizare si de iesire ...

- Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai apreciați chefi din Romania, se poate lauda cu o propunere de cozonac cu un gust inegalabil. Pregatit dupa o rețeta speciala, dar care pastreaza totodata gustul autentic romanesc, acest cozonac pufos și delicios va fi unul care va disparea repede de pe masa de…

- Peste 200 de membri ai organizației Mehedinți a Partidului Mișcarea Populara au fost prezenti sambata, 9 decembrie, la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde s-a desfașurat Conferința Județeana deAlegeri a acestei formațiuni politice. La eveniment a fost prezent presedintele executiv, Eugen Tomac, și…

- Cel mai gustos si ieftin preparat se gateste din cartofi, oua si branza. O chiftea delicioasa, desi nu contine carne, cu multa verdeata, cu branza de vaci ori telemea, deliciosul aperitiv este simplu, sanatos si delicios. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu…

- Fostul senator Ion Rușeț, acum consilier al managerului CE Oltenia, a fost uimit sa citeasca in direct la un post de televiziune nota de fundamentare pe un proiect al statutului minerului, inițiat de trei parlamentari de Gorj. Este vorba de dep...

- Meik Wiking este fondator al Institutului pentru cercetarea fericirii (Copenhaga) si autorul bestseller-ului „Mica Enciclopedie Hygge: Reteta daneza a fericirii”, aparut la editura Litera. Anul acesta a venit in Romania, la Targul de carte Gaudeamus, pentru lansarea celei de-a doua carti, „Mica Enciclopedie…

- Iata o reteta simpla si apetisanta de musaca de cartofi cu carne. Ingrediente: 1 kg cartofi 500 gr carne tocata 4 oua 1 ceapa condimente smantana Mod de preparare: Se fierb cartofii in coaja, iar separat carnea se caleste impreuna cu o ceapa taiata foarte fin. Dupa ce se caleste putin, se condimentea...

- Scarlat Iriza acuza ca din cauza unui funcționar din cadrul Ministerului Apelor și Padurilor cateva excavatoare din carierele Roșia și Tismana nu pot inainta in front. Senatorul ALDE e nemulțumit ca CE Oltenia nu a primit avizele necesare de la Ministerul Apelor și Padurilor pentru defrișarea…

- Sinteza - comisie de lucru pe anexa 6 limite salarizare, anexa 7 sporuri si alte drepturi de personal si anexa 9 grila de salarizare Pentru o informare corecta a membrilor de sindicat, menționam ca introducerea sporurilor in salariul de baza se va f...

- Mare atennție daca va pregatiți sa plecați la drum. Meteorologii au emis avertizari de ceața și vizibilitate redusa, chiar și sub 50 de metri, pentru Oltenia, Moldova și centrul țarii.

- Turiștii prezenți marți in cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, Muzeul ASTRA din Padurea Dumbrava, au avut ocazia sa serveasca o supa de pește la ceaun, facuta dupa o rețeta tradiționala chiar de lipovenii de la Mila 23 din Delta Dunarii. Este pentru prima data când într-un…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa restrictioneze vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele principale. In ...

- Meteorologii estimeaza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, local mai coborate in centrul, nordul și nord-estul țarii, in timp ce precipitațiile vor fi excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de…

- O prajitura cu aroma de toamna, perfecta pentru zilele de post. Rețeta este simpla, cu ingrediente la indemana oricui. Merita incercata! Ingrediente pentru aluat: 250 ml apa minerala, 150 ml ulei, 150 gr zahar, o lingurita zeama de lamaie, 1/2 lingurita praf de copt, 500 gr faina, un praf sare, o…

- Consilierul personal al managerului CE Oltenia susține ca lefurile minerilor și energeticienilor nu se vor micșora la anul odata cu aplicarea ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Ion Rușeț anunța ca la nivelul companiei miniere s-au constituit…

- Somnul este foarte important. Indiferent de varsta pe care o ai, atunci cand nu dormi cat ar trebui, pot aparea probleme de sanatate, de la hipertensiune arteriala la stres. Cauți o soluție pentru a imbunatați calitatea somnului și pentru a adormi mai repede? Poți apela la ajutorul acestei rețete de…

- Imnul Craiovei Maxima va rasuna in aceasta seara pe noul stadion din Banie. "Cantec pentru Oltenia" va fi fredonat de cei peste 30.000 de spectatori, fani ai Universitatii Craiova, impreuna cu Andrei Paunescu, fiul marelui poet Adrian Paunescu, cel care a compus celebrul imn.

- A patra editie a Conferintelor BookLand Evolution isi redeschide portile pentru tinerii din Galati pe 13 - 15, 17 noiembrie 2017 la Biblioteca V.A. Urechea. De patru ani, Conferintele BookLand Evolution strabat 23 orase reunind tineri si personalitati marcante care ii incurajeaza si motiveaza prin exemplul…

- Cariera Pesteana Nord a CE Oltenia isi va putea desfasura in continuare activitatea. Compania miniera si Agentia pentru Protectia Mediului Gorj au castigat procesul cu ecologistii de la Bankwatch Romania, care au solicitat &ic...