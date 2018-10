Pietonii care traverseaza strada vorbind la telefon vor plati amenzi usturatoare, in Lituania

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou act legislativ a fost adoptat miercuri in acest sens pentru a reduce numarul victimelor accidentelor de circulatie. "Pietonii nu vor mai putea utiliza telefonul mobil in momentul in care se vor angaja in traversarea strazii", a declarat ministrul lituanian al Transporturilor, Rokas…

- O noua legislatie a fost adoptata miercuri cu scopul de a reduce numarul victimelor accidentelor de circulatie. "Pietonii nu vor mai putea utiliza telefoanele atunci cand traverseaza strada", a declarat ministrul Transporturilor, Rokas Masiulis, in cadrul unei sedinte de guvern. Amenda poate ajunge…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina propunerea de a se solicita reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi, pentru a reduce poluarea, a anuntat vineri revista germana Spiegel, fara a cita sursa informatiei. Merkel a decis in favoarea unei actualizari…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Romania continua sa fie campioana Uniunii Europene in ceea ce priveste mortalitatea din accidente rutiere, potrivit ultimului raport al European Transport Safety Council, citat intr-un comunicat al Asociatiei Pro Infrastructura (API). In 2017, 1.951 de persoane au murit pe drumurile publice…

- Romania a alocat in 2016 doar 0,48% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), cu mult sub media de 2,03% din PIB cheltuita la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Doar un singur alt stat membru cheltuie mai putin decat Romania pentru cercetare, Letonia,…

- Polonia si-a propus sa devina un hub energetic in Europa Centrala si de Est, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, cu ocazia unei vizite de stat in Australia si Noua Zeelanda, informeaza PAP. Andrzej Duda a subliniat ca Polonia lucreaza in prezent la diversificarea surselor de…

- Unul dintre cele mai cunoscute stadioane din Romania, Ghencea, va deveni in scurt timp istorie pentru ca vor incepe lucrarile de demolare. Primaria Sectorului 6 a emis avizul pentru demolare, iar Compania Nationala de Investitii, proprietarul temporar al arenei, va transmite luni ordinul privind…