- O femeie de 37 de ani și fiul ei, in varsta de 10 ani au fost loviți, in timp ce așteptau tramvaiul intr-o stație din Cluj-Napoca, de o mașina scapata de sub control, condusa de un incepator, potrivit Mediafax. Potrivit unor surse din Poliția Cluj, un tanar de 21 de ani a lovit, luni dimineața,…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane și ranirea grava a alteia, a avut loc joi pe Calea Dezmirului, din Cluj-Napoca.Un tânar de 18 ani, care conducea un autoturism deși nu deținea permis de conducere, a lovit doi pietoni aflațți pe trotuar.În urma…

- O persoana a murit și alta a fost ranita grav, joi, in Cluj-Napoca, dupa ce, in timp ce se aflau pe trotuar, au fost lovite de o mașina condusa de un șofer fara permis, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Pompaș, a declarat ca șoferul vinovat de producerea accidentului…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a doua persoane, a avut loc joi, în jurul orei 12.15, pe strdada Cantonului, din Cluj-Napoca.Din primele informații, este vorba despre doua persoane care au fost acroșate de un autoturism. În urma impactului, cele doua persoane…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza...

- Patru persoane au fost ranite, luni seara, pe DN18, in localitatea Craciunești, județul Maramureș, dupa ce mașina in care erau a fost spulberata de un camion care circula cu viteza mare. Trei din cele patru victime au fost gasite incarcerate, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Maramureș,…

- Doi tineri de 15 și 18 ani din Vaslui au fost grav raniți, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce au fost loviți pe o trecere de pietoni din stațiunea Mamaia de o mașina. Șoferul acesteia a fugit și este cautat de polițiști, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Constanța, un șofer a surprins, in…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unor persoane a avut loc, marți dupa-amiaza, pe strada Moților din Cluj-Napoca.Din primele informații, în incident au fost implicate un autobuz și un autoturism, cel din urma ajungând rasturnat pe carosabil.Conform martorilor…