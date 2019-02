Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit in București! Un bolid de lux, Ford Mustang, a spulberat stația STB de langa Parcul Herastrau. Din primele informații, doua victime au fost transportate de urgența la spital.

- Un grav accident a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, în aproapiere de Arcul de triumg din Bucuresti. Doua persaone au fost ranite, chiar în statia de autobuz, de un autoturism care a ajuns pe trotuar.

- Un șofer care mergea cu viteza a pierdut controlul volanului și a acroșat doi pietoni care se aflau in stația de transport in comun. Unul dintre pietoni este grav ranit, iar celalalt are rani mai ușoare. Ambii pietoni au fost duși la Spitalul Elias, anunța Romania TV. Polițiștii aflați la…

- Un autoturism For Mustang a spulberat statia de autobuz de langa Parcul Herastrau, trei persoane fiind transportate de urgenta la spital, informeaza observator.tv. Soferul a pierdut controlul masinii la intrarea pe Bulevardul Prezan, venind dinspre Arcul de Triumf si a intrat pe trotuar, spulberand…

- O femeie a fost grav ranita, iar un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost loviti in plin de o masina. Nenorocirea s-a produs, noaptea trecuta, pe strada Hristo Botev din Capitala.

- Poleiul de pe trotuare a facut victime zilele acestea. 56 de oameni au ajuns la spital doar in Capitala, dupa ce au cazut pe gheata. Printre ei se numara si Grigori Candiurin, in varsta de 72 de ani, care s-a ales cu o fractura al doilea an consecutiv.

- Un bucurestean a facut prapad la Buzau, in fata Postei Calnau, pe E85, scrie Observator TV.Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce doua masini s au ciocnit violent.Accidentul s a produs dupa ce un sofer bucurestean, care circula dinspre Ramnicu Sarat inspre Buzau, nu a pastrat distanta…

- Un numar de 17 persoane prezente la parada militara de la Arcul de Triumf au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov ISUBIF , potrivit Agerpres.La misiunea de la Arcul…