Stiri pe aceeasi tema

- Un accident spectaculos, dar si problematic, a avut loc ieri dupa amiaza pe strada Anastasie Panu, chiar inainte de statia de autobuz Moldova, pe sensul spre Podu Ros. Un tramvai, care circula pe traseul numarul 1, spre Podu Ros, a lovit din spate un autoturism, care era ultimul din cele ce stationau…

- Potrivit sursei citate, politistii au stabilit ca barbatul decedat se angajase, in calitate de pieton, in traversarea strazii prin loc nepermis. Soferul implicat in accident, un barbat de 62 ani din Timisoara, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv. La locul accidentului…

- * Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit doi cetateni irakieni, care au incercat sa intre ilegal in țara, ocolind punctul de frontiera. * Șoferul camionului cu care cei doi cetațeni irakieni au calatorit ilegal pana in apropierea punctului de frontiera a fost arestat preventiv pentru 30 de…

- Accidentul s-a petrecut in fata unui centru comercial din Constanta. Pietonul a vrut sa traverseze strada neregulamentar, facand slalom printre masini, moment in care a fost lovit de un taxi. Soferul acestuia a incercat sa-l evite, insa omul i-a sarit pur si simplu in fata. La fata locului…

- Soferul unui autotren a dat cu spatele și a rupt stalpul de la baza, adica de la aproximativ un metru de sol. Dupa ce a fost lovit, stalpul a ramas agațat in cablurile electrice, inclinat la aproximativ 45 de grade. Deoarece exista pericolul ca stalpul sa cada pe carosabil, polițiștii locali au oprit…

- Cautari ca in filme pentru prinderea unui sofer din Dambovita care a accidentat grav, joi, o femeie pe trecerea de pietoni si apoi a fugit. Dupa ce au aflat ca este vorba de un tanarul de 20 de ani, fara permis, care a mai afost cercetat pentru aceeasi infractiune, politistii din Gaesti s-au pus pe…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- O femeie, in varsta de 50 de ani, a fost victima unui eveniment rutier. Aceasta a fost acroșata de o mașina și aruncata in șanț. Șoferul a parasit locul accidentului, iar mașina a fost descoperita abandonata.

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la unul dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Avand in vedere temperaturile scazute din timpul nopții, echipajele SMURD au executat 9 misiuni de patrulare in toate municipiile…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 17.40, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a parasit partea carosabila și a lovit un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, șoferul a fost ranit, probabil ușor. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- Un autocamion care nu a adaptat viteza la conditiile meteo, din cauza vantului puternic, s a lovit de parapetul median si a fost aruncat in sant, anunta DRDP Constanta. Accidentul s a produs pe Autostrada Soarelui km 74 calea 1 Bucuresti Constanta .In urma evenimentului, nu au rezultat victime.Soferul…

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- Un TIR a luat foc joi seara, pe un drum din județul Satu Mare, iar la volan se afla un șofer din Gherla. Evenimentul s-a produs între localitațile Iojib și Livada din județul Satu Mare, în jurul orei 17,45. Șoferul autotrenului, un tânar de 24 de…

- Nenorocire pe Soseaua Mangaliei din Constanta! Patru persoane au ajuns la spital, iar un copil de nici 2 ani a MURIT, potrivit Republicaonline. Un autoturism marca Volskwagen a spulberat o familie pe trecerea de pietoni. Un copil de nici doi ani se afla in bratele tatalui, iar alaturi mergea o femeie,…

- Traficul feroviar prin staia Ploieti Vest este oprit din cauza probuirii pe calea ferat a unei pasarele metalice prin care trecea o conduct a oraului. Menionm faptul c aceast pasarel nu se afla în administrarea (întreinerea) CFR.În vedere asigurrii continuitii în circulaia trenur...

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de duba mascaților in Argeș. Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare a fost surprinsa de camerele de supraveghere!…

- Un camion a ars in urma unui accident in Nadeș, Mureș. Șoferul mastodontului incarcat cu ciocolata a pierdut controlul, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a distrus gardul unei locuințe. Miercuri dimineața, sute de oameni din intreaga comuna nu au curent electric, din cauza incidentului.…

- Un TIR plin cu ciocolata a ars in totalitate miercuri dimineața dupa ce șoferul acestuia a ieșit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a rupt gardul unei locuințe din comuna mureșeana Nadeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in intregime, miercuri dimineata, dupa ce soferul acestuia a iesit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o teava de gaz si a rupt gardul unei locuinte din comuna mureseana Nades, transmite corespondentul Mediafax.

- Accidentul s-a petrecut pe o trecere de pietoni din zona stadionului din Pitesti. Un pieton, agent de paza, traversa regulamentar si a fost lovit in plin de soferul care n-a schitat niciun gest de incetinire. Martorii spun ca soferul a mers zeci de metri cu victima pe capota. Apoi a pus frana…

- O remorca furata din Spania a fost gasita ieri, dupa miezul noptii, de oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravita. La volanul autoturismului marca Renault care avea atasat bunul furat se afla un sarb in varsta de 44 de ani. „Bun cautat pentru confiscare”, acesta a fost mesajul…

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Șoferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului, marți seara, în jurul orei 22.00, și a lovit peretele unei case. Martorii spun ca șoferul circula cu viteza, a derapat și a intrat pe contrasens, iar BMW -ul a lovit colțul unei case. În…

- Dupa ce s-a deschis circulatia pe Splai Bahlui mal drept, in octombrie, a fost inchisa Soseaua Nationala intre Podul de Piatra si Podu Ros pentru lucrari la reteaua de termoficare. Zilele trecute s-a redeschis partial traficul pe Soseaua Nationala. Soferii pot acum traversa artera, dar nu este permisa…

- In accidentul tragic, ce a avut loc in seara zilei de ieri, șoferul microbuzul pe ruta 165 s-a stins. Acesta ar fi dorit sa iasa la depașire, dar a intrat pe contrasens. Impactul a avut loc in apropiere de Razeni.

- Un barbat in varsta de 48 de ani din judetul Alba a fost gasit decedat pe calea ferata, miercuri dimineata, intre statia CFR Deva si Mintia. Politistii au demarat o ancheta, cel mai probabil fiind vorba de un accident, din primele date, barbatul fiind lovit de un tren. Potrivit IPJ Hunedoara, in 31…

- Soferul turc care conducea ansamblul agabaritic, format dintr-un cap tractor si o semiremorca tip trailer, este si el anchetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului faptei fara incuviintarea organelor de politie.

- Un șofer a lovit, luni seara, mai multe autoturisme pe Calea Dorobanților, fiind acuzat ca facea liniuțe. Vitezomanul ar fi lovit 7 autoturime, dupa ce a derapat pe carosabilul umed. Foto: Info Trafic…

- Tanarul circula cu viteza foarte mare, iar la un moment dat a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a lovit in plin un stalp de iluminat. Soferul a murit pe loc, iar o tanara de 19 ani, pasagera in autovehicul, a fost ranita.

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.

- Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul s-a petrecut, sambata, in cartierul Brazda lui Novac din Craiova. "Soferul unui autoturism, care circula dinspre gara catre Brazda, a incercat sa evite impactul cu un alt autoturism care a acordat prioritate pietonilor, la trecere, i-a lovit pe…

- Soferul care a lovit cu masina, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat si pe o fetita acestuia de un an si sapte luni, nu a fost inca prins. Șoferul a fugit ...

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- Miercuri seara, 10 ianuarie, in jurul orei 21:40, pe DC40, in comuna Jucu, localitatea Jucu de Mijloc, la pasajul de cale ferata dubla, semnalizata cu indicator, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea ușoara a unei persoane si avarierea unui autovehicul. Conform primelor verificari, un tanar,…

- Un barbat aflat la volanul unei camionete a reușit sa loveasca 7 pietoni, in doua localitați. O fetița de 14 ani este in stare grava. Martorii susțin ca șoferul era beat.UPDATE Șoferul este minor

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Cel mai probabil avea viteza mare si din cauza drumului strazii umede a alunecat. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acesta era de Vaslui (VS-04-FUN). Un martor a povestit ca soferul din BMW a accelerat de la semafor. Nu au fost persoane…

- Accident grav produs pe Drumul Național 10, pe raza localitații Candești. Din primele date, este vorba despre o femeie de peste 70 de ani, din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc nepermis, moment in care a fost lovita de un autoturism, condus de un barbat de 47 de ani,…

- Jim Burns, unul dintre creatorii emisiunii "MTV Unplugged" a murit marti la varsta de 65 de ani din cauza ranilor suferite dupa ce a fost lovit sambata de un taxi in orasul New York, informeaza variety.com.Jim Burns, care avea deficiente vizuale, se plimba pe strada alaturi de cainele lui…

- „Astazi (24 decembrie – n. red.) in jurul orei 10:00, dispeceratul IJJ Arad a fost contactat la numarul de telefon 0257.514.900, de o doamna, care a declarat ca in stația de tramvai din municipiul Arad, a gasit o poșeta in care se aflau, printre alte obiecte, suma de 1.155 de lei, carduri bancare și…

- Accidentele se tin lant in judetul Buzau. Un grav acccident rutier s-a petrecut marti dupa-amiaza pe DN 2 B in apropiere de Galbinasi. Impactul a avut loc intre 2 autoturisme, posibil pe neadaptarea vitezei. Potrivit primelor informatii, se pare ca doua persoane, soferul si prietena sa, au fost ranite…