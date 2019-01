Stiri pe aceeasi tema

- DJ202 - trafic blocat. Sambata seara, un conducator auto de 26 de ani din comuna Ziduri care se deplasa cu un autoturism Audi din directia Ramnicu Sarat catre Puiesti, cu 300m inainte de intrarea in Puiestii de Jos a accidentat un localnic de 62 de ani care s-ar fi deplasat pe partea carosabila in aceeasi…

- Traficul rutier este blocat pe Drumul Național 2/Drumul European 85 (DN 2/E 85), in aceasta dimineața, la intrarea in municipiul Buzau, din cauza unui accident rutier soldat cu cinci victime. UPDATE – Ora 11.10: Accidentul rutier petrecut miercuri dimineata pe DN 2 (E 85), la intrare in municipiul Buzau,…

- Un barbat de 42 de ani, din Vidra, a decedat, sambata seara, dupa ce caruta pe care o conducea a fost lovita de un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vrancea citat de Agerpres.ro. In urma coliziunii unui autoturism cu un atelaj hipo, pe raza…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat care este situatia traticului in tara, la aceasta ora. Sunt inchise circulatiei rutiere 7 drumuri nationale, iar porturile Midia si Mangalia sunt inchise momentan, din cauza vantului puternic.In judetul Buzau, pe DN2E85 Buzau- Urziceni, pe raza…

- O femeie in varsta de 38 de ani si fiica acesteia, in varsta de trei ani, ambele din municipiul Focsani, au fost lovite, miercuri seara, pe trecerea de pietoni de un conducator auto care nu le-a acordat prioritate la traversare, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta…

- O tanara in varsta de 21 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de joi spre vineri, pe DN2 – E85, in localitatea Dumbraveni, dupa ce soferul masinii in care se afla a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet, iar apoi in gardul unui imobil, potrivit Inspectoratului…

- Sapte masini parcate pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat au fost avariate, in noaptea de duminica spre luni, de un tanar aflat la volan sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de...

- Accident grav produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E 85 in afara localitații Racovițeni. Doua persoane au decedat și una a fost grav ranita dupa ce o mașina a lovit caruța in care se aflau. Atelajul ar fi traversat drumul european. Traficul a fost dirijat pe un singur sens. Un buzoian de 39 de ani care conducea…