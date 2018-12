Pieton care traversa strada regulamentar, călcat de mașină aproape de Timișoara Accident rutier in aceasta seara, in apropiere de Timișoara. Un barbat a fost calcat de mașina pe o trecere de pietoni, in Șag, și a fost transportat la spital, ranit fiind. Șoferul in varsta de 41 de ani, care se indrepta in direcția Timișoarei, este vinovatul. Pietonul traversa regulamentar, printr-o zona marcata și semnalizata corespunzator. ... The post Pieton care traversa strada regulamentar, calcat de mașina aproape de Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

