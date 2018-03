Stiri pe aceeasi tema

- Caz inedit intr-un oraș din Rusia, unde un biclict, care a suferit un accident dupa ce a intrat intr-o groapa din carosabil, a ajuns sa fie amendat pentru ca ar fi provocat stricaciuni gropii.

- Politia bistriteana recomanda tuturor participantilor la trafic sa respecte regulile de circulatie pentru a putea ajunge in siguranta acasa. In seara zilei de 12 martie a.c., un barbat, de 39 ani, din municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea o autoutilitara prin Romuli a…

- Un tanar de 26 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a fost la un pas sa loveasca un pieton chiar pe trecerea cu zebra. Victima a fost acrosata de masina condusa de soferul inconstient si a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale.

- Un barbat in varsta de 81 de ani a fost accidentat miercuri seara in fața primariei Barlad, dupa ce s-a angajat intr-o traversare prin loc nepermis. Victima a ajuns in stare critica la spital.

- Un accident s-a produs in aceasta seara in jurul orelor 19.10la ieșide din localiatea Saroș pe Tarnave: un pieton aflat pe parta carosabila a fost acroșat de un ansamblu-TIR care circula catre Sighișoara. Read More...

- Un barbat de 35 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat culoarea rosie a semaforului si a patruns intr-o intersectie cu masina pe care o conducea, unde a lovit un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- Moarte stupida in Petrosani. Un barbat si a pierdut viata dupa ce a cazut in cap intr un parau din centrul localitatii. El si a scapat telefonul in apa, iar cand s a aplecat dupa el s a dezechilibrat si a cazut, scrie avantulliber.ro. Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut…

- Un barbat, de 76 de ani, din Craiova, a fost accidentat mortal, miercuri seara, pe bulevardul Decebal din Craiova, fiind lovit de o mașina care circula din directia Strada Caracal spre Pod Electro. Barbatul a fost gasit intins pe carosabil ...

- UPDATE – 19:26 Barbatul lovit de masina a decedat. La volanul autoturismului, un Opel Corsa, se afla o femeie de 34 de ani din Craiova. Potrivit IPJ Dolj, aceasta a fost testata de politisti cu etilotestul iar rezultatul a fost ...

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata in zona giratoriului din Tatarani, langa liceul din localitate. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a lovit un pieton care se afla in traversare pe zebra. Victima are 37 de ani si a fost transportat de urgenta la spital. Politia…

- Un barbat din Tulcea a fost implicat intr un accident rutier la Galati.Potrivit IPJ Galati, in jurul orei 13.05, un barbat de 49 ani, din judetul Tulcea a condus un autoturism pe strada Dornei, dinspre strada Traian si, in dreptul blocului V3B a surprins si accidentat un pieton care se deplasa sinuos…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe o șosea din vestul țarii. Un tanar de 25 de ani, care se afla la volanul unui BMW, a patruns pe contrasens și a lovit o ambulanța, iar apoi a acroșat un pieton, care mergea pe marginea drumului. Totul s-a petrecut pe DN66, in județul […] Articolul…

- Vineri seara, pompierii din Ileanda au fost solicitați sa intervina pentru a inlatura un copac prabusit pe DN1C, intre localitatile Barsau Mare si Galgau. Angajații ISU Salaj au indepartat copacul de pe carosabil, circulatia fiind reluata pe ambele sensuri de mers. In aceasta dimineața, pompierii din…

- Un pieton a fost lovit de o masina in Boldesti Scaeni, victima fiind transportata la spital, informeaza ISU Prahova. Accidentul s-a produs in Boldesti Scaeni, masina implicata fiind na care transporta valori. Victima este o femeie in varsta de 38 de ani si a fost preluata de o ambulanta SMURD…

- Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, este blocata dupa ce un tir s-a rasturnat, a rupt un stalp electric, iar firele au cazut pe carosabil, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip.Potrivit sursei citate, tirul, care era incarcat cu utilaje agricole, s-a rasturnat…

- Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, este blocata dupa ce un tir s-a rasturnat, a rupt un stalp electric, iar firele au cazut pe carosabil, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip. Potrivit sursei citate, tirul, care era incarcat cu utilaje agricole, s-a rasturnat in afara…

- Oamenii legii din orașului Balcești au reținut, ieri, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești, un barbat de 28 de ani, din localitate, care ar fi accidentat mortal un pieton, in Balcești. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, pe ...

- Polițiștii Poliției orașului Balcești au reținut, luni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești, un barbat de 28 de ani, din localitate, care ar fi accidentat mortal un pieton, in Balcești. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, la data ...

- Un barbat de 60 de ani, din Suceava, a fost accidentat ieri de o autoutilitara, in timp ce traversa regulamentar strada Calea Obcinilor. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Autoutilitara era condusa de un barbat de 49 de ani, din Udești. Acesta nu consumase…

- Politistii ieseni sunt in alerta dupa ce soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanta, nu a acordat prioritate unui pieton si l a izbit in plin. Conform jri.ro, accidentul a avut loc pe strada Sf. Lazar, in dreptul BRD.Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima…

- Joi, in orașul Mioveni, s-a petrecut un eveniment rutier grav. O femeie a fost spulberata de un autoturism. Accidentul s-a produs in cartierul Racovița din orașul Mioveni. Martorii accidentului au apelat numarul de urgența 112, cerand intervenția unei ambulanțe și precizand ca victima este inconștienta.Victima…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) si viceprimarul Dan Diaconu (PNL) au fost audiati la Politie, vineri, in cazul portii de peste 50.000 de euro care se afla la iesire din Timisoara si care in timpul furtunii din luna septembrie anul trecut a cazut peste masina unui tanar. In urma incidentului,…

- Un ieșean de 44 de ani a fost ranit dupa ce autoutilitara in care se afla a ieșit de pe DN2E, in afara localitații sucevene Capu Codrului. Accidentul a avut loc ieri, iar victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Autoutilitara era condusa de un barbat de 62 de ani,…

- Circulație ingreunata pe Drumul Național 71, la ieșire din localitatea Moroieni. Un brad a fost doborat de vant pe carosabil, Post-ul MOROENI: Circulație ingreunata pe DN 71 din cauza unui copac cazut pe carosabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident rutier s-a produs joi seara la ieșirea de pe podul de la Maracineni, pe sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat. Un biciclist baut s-a dezechilibrat și a cazut in fața mașinii conduse de o buzoianca de 41 de ani. Un alt biciclist, accidentat miercuri seara, a murit la spital. Potrivit polițiștilor,…

- La data de 15 ianuarie a.c., politistii au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 13 ianuarie a.c. o femeie de 46 de ani, din comuna Manastirea Casin,…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Barbatul din Malini care a accidentat grav un pieton și a parasit locul faptei, la inceputul saptamanii trecute, a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Decizia a fost luata vinerea trecuta de magistrații Tribunalului Suceava, care au admis contestația formulata de Parchetul de pe ...

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost accidentat mortal de o masina, vineri noapte, din cercetarile efectuate la fata locului rezultand ca victima era cazuta pe carosabil inainte de a fi calcata de masina. La volanul autoturismului era un politist aflat in timpul liber. Accidentul s-a petrecut in ...

- Un șofer de tir din Suceava a fost implicat intr-un accident rutier mortal pe raza județului vecin, Bistrița-Nasaud. S-a intamplat sambata seara, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la ieșirea din Unirea spre Livezile.Conform colegilor de la bistriteanul.ro, tirul inmatriculat in Suceava, ...

- Un șofer a intrat cu mașina în benzinria Lukoil, de pe DN 1 E60. Incidentul s-a produs vineri dimineața, iar din primele informații șoferul ar fi facut infarct. --------------------------------UPDATE Poliția nu confirma ipoteza…

- Surpriza neplacuta pentru un sofer din capitala! Acesta s-a pomenit cu un copac peste masina parcata in curtea blocului in care locuieste. Incidentul a avut loc pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, iar la fata locului s-au deplasat mai multi muncitori pentru a taia definitiv arborele putred.…

- Un grav accident rutier a avut loc marți seara in jurul orei 18:00 pe Drumul Județean 161 pe raza localitații Luna de Jos. Din primele informații reiese faptul ca un barbat de 26 de ani din Maguri Racatau in timp ce conducea o autoutilitara, pe fondul neatenției in conducere a acroșat și accidentat…

- Un barbat din Malini a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni la regimul rutier si reținut in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava dupa ce s-ar fi urcat la volan avand permisul de conducere suspendat, ar fi acrosat un pieton si ar fi parasit locul faptei. Accidentul s-a ...

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza. El a vrut sa sara de pe o stanca, dar s-a dezechilibrat și a cazut in gol, noteaza Daily Mail. Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei. S-a urcat pe o stanca…

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. La data de 6 ianuarie, in jurul orei 20:35, pe DC 140, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a…

- Incalcarea regulilor rutiere si o clipa de neatentie va pot transforma in victime. Un baiat care a traversat strada in fuga, fara sa se asigure, isi va petrece noaptea dintre ani in spital. Recomandam parintilor sa le reaminteasca periodic copiilor riscurile la care se expun in momentul in care incalca…

- Miercuri seara, un pieton a fost acrosat de o masina in dreptul localitatii Cioranca. Din primele relatari se pare ca respectiva victima (o femeie) a raspuns la manevrele de resuscitare. Acesta este transportat la spital. Traficul rutier va fi restrictionat

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Hida, a fost surprins si accidentat in noaptea de duminica spre luni (24/25 decembrie) de un autoturism, pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau. Poliția a fost sesizata la ora 00.41, despre faptul ca pe bulevardul Mihai Viteazul a avut loc un eveniment…

- Pe DN67D, la iesire din localitatea Godeanu, comuna Obarsia Closani, spre Baile Herculane, au picat stanci pe carosabil. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti se circula pe un singur sens.

- Un barbat de 67 de ani, din Targu Jiu, si-a pierdut viata vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o masina. Pensionarul a traversat neregulamentar strada. El a ajuns in coma la spital. Autorul accidentului rutier este un șofer, de 25...

- Accidentul mortal a avut loc seara trecuta, pe DN 6, in județul Caraș-Severin pe raza localitații Mehadia. O șoferița, care mergea dinspre Orșova spre Caransebeș a acroșat un pieton care mergea pe marginea drumului. Barbatul accidentat a fost transportat de urgenai la spitalul din Dr. Tr. Severin, insa…