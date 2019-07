Pieton accidentat mortal pe DN 15 Potrivit primelor cercetari, pietonul ar fi incercat sa traverseze strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, moment in care a fost surprins de autoutilitara condusa de un barbat de 31 de ani. ''In urma impactului, pietonul a suferit leziuni care au condus, din nefericire, la decesul acestuia. Corpul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Neamt, in vederea efectuarii necropsiei'', a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Conducatorul auto a fost supus testarii cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii continua cercetarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

