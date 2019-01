Pieton accidentat mortal la intrarea în localitatea Puieștii de Jos Un accident grav s-a produs sambata seara pe DJ 202, soldat cu moartea unui localnic din localitatea buzoiana Puiești. Acesta a fost lovit de un conducator auto in varsta de 26 de ani, din comuna Ziduri. In timp ce se deplasa cu un autoturism Audi dinspre Ramnicu Sarat catre Puiești, cu 300 de metri inainte de intrarea in Puieștii de Jos, șoferul a acroșat un localnic de 62 de ani care se deplasa pe partea carosabila in aceeași direcție de mers. In urma impactului a rezultat decesul pietonului. S-a intocmit dosar penal, iar polițiștii continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

