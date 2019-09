Pieton accidentat grav pe DN1A. Trafic blocat total

Stiri pe aceeasi tema

Traficul este oprit, vineri seara, pe DN1A, Ploiești-Brașov, in localitatea Lipanesti, județul Prahova, unde un pieton care a traversat drumul a fost accidentat de o mașina, anunța MEDIAFAX.

- Un pieton a fost grav accidentat de un autoturism pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov, in localitatea Lipanesti km.96 800 de metri , soferul unui autoturism a accidentat grav un…

- Traficul rutier a fost ingreunat pe DN1, in Comarnic, din cauza apei acumulate pe carosabil in urma unei ploi torentiale. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza apei si a aluviunilor de pe carosabil, ca urmare a ploii torentiale, traficul rutier…

Traficul rutier este ingreunat pe DN1, in Comarnic, din cauza apei acumulate pe carosabil in urma unei ploi torențiale, anunța MEDIAFAX. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza apei si a aluviunilor de pe carosabil, ca urmare a ploii torentiale, traficul rutier este ingreunat pe DN1, in Comarnic.

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii Cheia.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Brasov ndash; Ploiesti, in localitatea Cheia, a avut loc un accident in care au fost implicate…

- Traficul este blocat pe DN1A Brasov - Ploiesti, in localitatea Cheia, unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, la intrarea in localitatea Voila dinspre Sibiu, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului o persoana a fost ranita și a ramas incarcerata. Traficul…

Traficul rutier este ingreunat pe DN1, Valea Prahovei, dupa ce un motociclist in varsta de 58 de ani a intrat frontal intr-un TIR care transporta apa minerala și a fost grav ranit, potrivit Mediafax.