- Accident pe str. Zizinului din Brasov, cu puțin dpa orele pranzului. A avut loc o coliziune intre trei autoturisme. „In urma impactului a rezultat o victima care a fost transportata la spital pentru ingrijiri de specialitate. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cauza si imprejurarile in…

- Pe strada Carpaților din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, care aveau aceeași direcție de deplasare, respectiv dinspre str. Zorilor spre bld. Muncii. „In urma impactului, au rezultat doua victime, minore, pasagere in unul dintre cele trei autoturisme,…

- Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma pe str. De Mijloc, la intersectia cu str. Campului. O femeie in varsta de 81 ani, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni, a fost surprinsa si accidentata de un autoturism. „Victima este inconstienta. S-a deplasat un echipaj…

- Politistii locali din cadrul Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au intensificat, in aceasta perioada controalele pe santierele din Brasov. Asta, in conditiile in care, in mod traditional, in sezonul cald, activitatile din domeniul imobiliar, se amplifica. La sfarsitul anului trecut…

- Mandra, Harseni, Sercaia, Parau, Comana, Sinca Noua, Holbav - Conventia celor 7 comune: Tara Fagarasului se lanseaza ca destinatie turistica. Zona e promovata de autoritati si investitori in cadrul unui proiect de pionierat. Tara Fagarasului, impartita intre judetele Brasov si Sibiu,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei si Petea au identificat si predat autoritatilor competente doi cetateni romani, cautati de autoritatile din Romania si Germania, pentru savarsirea infractiunilor de talharie si furt calificat. In data de 4 mai 2019,…

- Cand a venit, in 2001, la Maieruș, in școala cu 70% romi declarați - și cam 85% in realitate!- ca profesoara de chimie, proaspat ieșita de pe bancile facultații, frumoasa Alina Moraru se gandea, ca fata de la oraș, sa se mute la Brașov cu prima ocazie. Dar anii au trecut, a prins drag de copii de aici,…

- Disperare mare la blocurile noi din Tractorul. Strazile sunt neasfaltate și sunt pline cu noroi sau praf, depinde de anotimp. Nemulțumiții ar mai trebui sa aștepte pana la anul, cand au loc alegerile locale. Cu siguranța se vor gasi soluții. Pe grupul de Facebook Locuitorii cartierului Tractorul…