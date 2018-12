Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor, Meng Wanzhou, a fost arestata in Canada si face fata unei cereri de extradare in Statele Unite, a anuntat miercuri Ministerul canadian...

- Ambasada Chinei din Canada a criticat joi Canada și Statele Unite pentru decizia de a o aresta pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei și a cerut eliberarea imediata a acesteia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

