- In luna iunie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.127 lei, cu 49 lei (+1,0%) mai mare decat in luna mai, iar castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.142 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 41 lei (+1,3%), informeaza INS. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- Conform sursei citate, din traficul total inregistrat, traficul maritim a fost 23,64 milioane tone (crestere de 9,33%), iar cel fluvial a reprezentat 7,09 milioane tone (crestere de 32,46%). Cea mai mare crestere a traficului de marfuri s-a inregistrat la cereale, de aproape 28%. 'O crestere spectaculoasa…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,09%, cel mai scazut nivel din ultimele 4 luni, potrivit datelor publicate, vineri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, ROBOR la 6 luni a ajuns la cel mai scazut nivel din…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,18%, cel mai mai scazut nivel din ultimele trei luni si jumatate, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie news.ro.Joi, indicele ROBOR…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) evolua in scadere vineri pe majoritatea indicilor dupa aproape o ora si jumatate de la deschiderea ultimei sedinte de tranzactionare a saptamanii, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistra o depreciere de 0,26%, pana la valoarea de 8.381,37…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o depreciere de 0,64%, pana la 8.152,63 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a pierdut 0,61% din valoare, iar BET-NG, care masoara evolutia celor…