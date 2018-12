Stiri pe aceeasi tema

- Bella Santiago, castigatoarea X Factor din sezonul 8, la prima aparitie intr-un platou TV! Artista a venit la Star Matinal, emisiune prezentata de Nasrin Ameri și Andrei Ștefanescu, acolo unde a vorbit despre experiența la X Factor.

- Bella Santiago este marea caștigatoare a concursului fenomen, „X Factor”. Cantareața este de origine filipineza și are doar 28 de ani. In ediția anului 2018 ea a caștigat simpatia publicului care a clasat-o pe primul loc.

- A cantat de parca acum ar fi inceput concursul. Bella Santiago le-a rapit, din nou, inimile romanilor cu piesa cantata in ultima parte a Marii Finale, piesa care ar trebui sa o duca mai aproape victoria finala

- Ioana Bulgaru, Doinița Ionița, Cristian Moldovan și Bella Santiago sunt cei patru finaliști care in aceasta seara, de la ora 20.00, live la Antena 1, vor trece prin emoțiile finalei ”X Factor”.

- Juratul ”X Factor” Ștefan Banica face eforturi pentru ca in fiecare an, in Ajunul Craciunului, sa fie acasa de cei dragi, iar anul acesta, dupa finala ”X Factor”, de duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, intenționeaza sa pastreze tradiția. Indiferent unde se afla inainte de Craciun, Ștefan Banica…

- X FACTOR 2018 GALELE LIVE. Pentru Doinița Ionița și Ioana Bulgaru, cele doua eleve ale lui Ștefan Banica, experiența "X Factor" este un mod de a invața și mai mult, in cel mai amuzant mod. Ioana și Doinița iși impart timpul intre orele de canto și Casa "X Factor" și repetițiile alaturi de mentorul…

- Raluca Raducanu – Fata cu vioara, Cristina Vasopol, Bella Santiago si Cristian Sanda sunt cei patru concurenti alaturi de care Delia a decis, seara trecuta, sa mearga in etapa Duelurilor si alaturi de care crede ca ar putea castiga din nou ”X Factor” anul acesta.

- Raluca Raducanu – Fata cu vioara, Cristina Vasopol, Bella Santiago și Cristian Sanda sunt cei patru concurenți alaturi de care Delia a decis, seara trecuta, sa mearga in etapa Duelurilor și alaturi de care crede ca ar putea caștiga din nou ”X Factor” anul acesta.