- Materialul, intitulat "Woodstock 50 - Back To The Garden: The Definitive Anniversary", va fi lansat in luna august. Cele 432 de cantece - dintre care 276 nu au mai fost lansate anterior - vor fi prezentate pe 38 de CD-uri. "Woodstock 50 - Back To The Garden: The Definitive Anniversary" are o durata…

- Doliu in lumea muzicii romanești. A decedat unul dintre cei mai iubiți artiști. Piesele lui vor ramane in istorie Unul dintre cei mai apreciați bluesmani și chitariști din Romania, Silviu Aionița, a decedat la varsta de 65 de ani. Acesta va fi inhumat in orașul sau natal, Braila. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Grupul k-pop BTS s-a clasat pe primul loc in topul american al albumelor cu „Map of the Soul: Persona”, acesta fiind al treilea disc al trupei care conduce Billboard 200 in mai putin de 12 luni, potrivit news.ro.Materialul de studio, care cuprinde 7 piese, a fost lansat pe 12 aprilie si vandut,…

- Robert Plant, Raconteurs, Jay-Z, Dead & Company, The Black Keys, Chance the Rapper, Miley Cyrus, Imagine Dragons si Santana se numara printre artistii care vor canta la festivalul Woodstock 50, scrie news.ro.Festivalul aniversar va avea loc intre 16 si 18 august, in Watkins Glen (New York).…

- Legendara trupa romaneasca Holograf a susținut aseara un concert de zile mari la Chișinau, in cadrul Festivalului Marțișor 2019. Fanii au putut asculta atat piese mai noi, cat și hiturile care tine publicul in picioare.

- Un documentar despre grupul Jonas Brothers se afla in lucru si va avea premiera pe platforma Amazon Prime Video, informeaza News.ro.Citește și: Festivalul aniversar Woodstock 50, menit sa marcheze jumatate de secol de la celebrul festival, este afectat de probleme financiare și de logistica…

- Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera", sub egida Consiliului Judetean Suceava, organizeaza a 15-a editie in Bucovina a Festivalului International Francofilofon „Le Printemps des Poetes – Primavara poetilor".Festivalul a fost initiat si este anual organizat de ...

- Un ansamblu vocal-instrumental al Școlii Populare de Arte și Meserii, secție a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS), va participa vineri, 22 februarie 2019, incepand cu ora 17, la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare la Festivalul de muzica populara, tradiții și obiceiuri ”Canta și incanta…