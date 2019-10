Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul pe balcoanele apartamentelor din Rusia va fi interzis de la 1 octombrie, conform noilor reguli cu privire la siguranța la incendiu. Potrivit noilor reguli, „focul deschis” este interzis pe balcoanele apartamentelor din Rusia, dar și in zonele in care exista hoteluri. Aprinderea…

- În 5 septembrie 2018, Guvernul a aprobat metodele de aplicare referitoare la combaterea buruienii ambrozia. Legea nr. 62/2018 privind combaterea ambroziei este în vigoare din luna martie, 2018 însa instituțiile publice naționale și locale întârzie cu informarea publicului…

- Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice persoanelor cu condamnari penale sa inființeze societați comerciale, daca li se interzice prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca pedeapsa...

- Un parlamentar din Romania a anunțat pe Facebook ca va propune un set de masuri de ordin legislativ care sa previna apariția unor noi cazuri precum cel al crimei de la Caracal, care a zguduit opinia publica din Romania. „Daca Liviu Dragnea a furat de la copii, Viorica Dancila folosește uciderea unui…

- Parinții trebuie sa acorde o mare atenție atunci cand iși duc copiii in locurile de joaca amenajate in județul Timiș. Experții susțin ca multe echipamente nu sunt conforme din punct de vedere ... The post Locurile de joaca din Timiș, un adevarat pericol public appeared first on Renasterea banateana…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii. Legea a fost adoptata cu 197 de voturi „pentru” si 70 de abtineri. In cadrul dezbaterilor in plen, parlamentarii din Opozitie nu au fost de acord cu modul de reexaminare a legii sistemnului public de pensii.…

- In calitate de consilier local am solicitat de nenumarate ori informații de interes public și informații necesare exercitarii mandatului de ales local, deși legea prevede ca funcționarii și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!