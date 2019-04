Stiri pe aceeasi tema

- &"SOS" feat. Aloe Blacc este prima piesa lansata de pe urmatorul album Avicii, &"TIM", ce va reprezenta o punte de legatura între fani și renumitul producator, compozitor și DJ suedez, a carui moarte a lasat în

- BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe, vineri, 5 aprilie, incepand cu ora 22:30, la un concert cu Mircea Baniciu & Band. Mircea Baniciu este un nume de referinta in muzica romaneasca, care si-a inceput cariera ca solist vocal al trupei Phoenix lansand hituri nemuritoare. Ulterior si-a…

Mecanismul consolidat de protectie civila UE, rescEU, menit sa intareasca raspunsul colectiv al UE impotriva dezastrelor naturale, a intrat in vigoare joi, informeaza Comisia Europeana intr-un comunicat de presa, potrivit https://www.agerpres.ro/.

- Partidul olandez de extrema dreapta eurosceptic Forumul pentru Democratie (FvD), care in urma rezultatului obtinut la scrutinul provincial de miercuri a devenit a doua forta politica in Senat, unde astfel actuala coalitie guvernamentala nu mai are majoritate, a manifestat o deschidere fata de aceasta…

Parlamentul german a prelungit cu inca un an mandatul misiunii sale militare in Afganistan, autorizand ca prima desfasurare majora de forte post-belica sa continue pana la 31 martie 2020, transmite dpa, potrivit https://www.agerpres.ro/.

Dupa cea mai buna recolta de struguri din ultimul deceniu, producatorii germani de vin nu gasesc suficiente sticle iar perioadele de asteptare au crescut pana la trei luni, a declarat joi Ernst Buescher de la Institutul German al Vinului, transmit Bloomberg, potrivit https://www.agerpres.ro/.

- De la una din noile garnituri de metrou CAF a sarit recent bieleta cand trenul se afla in statie, insa daca garnitura era in circulatie, 2.000 de oameni ar fi fost in pericol, a declarat, joi, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere Metrou (USLM), Ion Radoi, in timpul protestului organizat de sindicalisti…

- Biletele individuale pentru concertele din cadrul Festivalului International "George Enescu", editia 2019, sunt puse in vanzare miercuri, de la ora 12,00. Vanzarea biletelor se va face online, prin intermediul www.eventim.ro, dar si in reteaua de magazine Eventim (Telekom, Orange, Vodafone,…